Durante un collegamento video tra il Grande Fratello e il Gran Hermano, Maica Benedicto ha avuto modo di conoscere Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e lei ha attaccato la spagnola: “Mi sta già sul c***o”. La frase non è sfuggita agli utenti.

Shaila Gatta contro Maica

Ieri sera nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano in Spagna, Maica Benedicto ha avuto modo di collegarsi con i suoi compagni d’avventura del reality e raccontare la sua esperienza qui in Italia. Questo ha permesso alla gieffina di conoscere anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che attualmente si trovano al GH e sono molto vicini.

LEGGI ANCHE: Lorenzo spiffera dei dettagli sul GF italiano in Spagna e svela quando “se sbagli paghi e sei fuori”

Nel momento in cui c’è stato il collegamento tutti i compagni hanno rivolto un saluto a Maica Benedicto. Lei stessa si è resa conto della presenza di Lorenzo Spolverato e di Shaila Gatta e ovviamente ci ha tenuto a salutarli e spendere due parole per loro:

“Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?“, ha detto Maica Benedicto. La gieffina non aveva ben capito il nome di Shaila e di conseguenza ha un po’ improvvisato, chiedendo conferma alla diretta interessata. Se Lorenzo Spolverato ha replicato in maniera gentile e con un sorriso, correggendo Maica, non si può dire lo stesso della ballerina.

Shaila Gatta infatti poco dopo la domanda di Maica ha guardato Lorenzo, seduto lì accanto a lei, alla sua destra e in italiano ha detto una frase che non è passata inosservata. Probabilmente pensava di non essere inquadrata, che non si sentisse o forse non capissero le sue parole.

La frase di Shaila non sfugge ai fan

In realtà è stato tutto molto chiaro, perché a Shaila Gatta è sfuggito: “Questa mi sta giù sul c***o te lo dico eh!“. Maica dall’altra parte non ha sentito visto il tanto entusiasmo in Casa nel rivederla o forse non ha capito bene. Tant’è che dalla sua reazione notiamo che ha continuato a parlare: “Lei, come si chiama lei? Ah ecco, Shaila. Un piacere bella”.

Shaila Gatta dalla sua si è ripresa chiedendole come si trovasse in Italia e anche Maica ha posto la stessa domanda: “Come stai nella mia casa in Spagna? Un grande saluto a tutti“. In entrambi i casi le due hanno detto di stare molto bene e di aver fatto la conoscenza di belle persone.

La frase di Shaila Gatta non è passata inosservata e ha scaturito diverse reazioni da parte degli utenti sul web.

LEGGI ANCHE: Garrison entra a sorpresa al Grande Fratello, Enzo Paolo scoppia in lacrime (VIDEO)

Dopo questo momento tra i due reality, Maica Benedicto ha lasciato la Casa del Grande Fratello per fare ritorno in Spagna. E a breve anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta faranno la stessa cosa, direzione Italia.