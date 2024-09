Al Grande Fratello questa mattina si è parlato di amore. In chiacchiera con i suoi compagni Lorenzo Spolverato ha posto una domanda, che sta facendo molto discutere tra i telespettatori: “L’amore tossico non è amore?”.

La dichiarazione Lorenzo Spolverato

Stasera su Canale 5 è prevista la terza puntata del Grande Fratello, dove conosceremo le prime dinamiche a una settimana dall’avvio del reality e chi è il preferito del televoto. Intanto questa mattina Lorenzo Spolverato con i suoi compagni ha avuto una conversazione sull’amore.

Ognuno ha espresso il proprio punto di vista e la propria idea su questo sentimento così forte, fino a che qualcuno non ha menzionato l’amore tossico. Si tratta certamente di un argomento molto delicato, di cui tanto si parla anche in TV e che spesso divide.

Ed è proprio qui che Lorenzo Spolverato ha posto una domanda e si è sentito di intervenire: “Scusa l’amore tossico non è amore? Perché non puoi amare una persona…”. Iago García non si è detto d’accordo: “Non puoi amare una persona così…. la persona devi vederla felice…. forse devi trovare ancora la persona giusta”.

Dalla sua Lorenzo Spolverato ha ammesso di essere immaturo sull’argomento: “Io la mia ex non volevo tanto vederla felice. Dico la verità. Ma è meglio dire la verità, bella dentro e vuoi conoscerla. L’ho conosciuta in accademia, dove ho studiato…”. Gli altri inquilini hanno ascoltato in silenzio le sue parole e hanno detto che è importante l’avere riconosciuto l’errore fatto in passato, così da non farlo nuovamente.

Lorenzo: " scusa perché l'amore tossico non è amore?"

Aiuto questi discorsi nel 2024 sono da brividi 🥶#grandefratello pic.twitter.com/HIIcLNQjKY — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) September 23, 2024

La conversazione è poi continuata tra Lorenzo Spolverato e gli altri coinquilini, dove ha raccontato la sua esperienza personale in amore, confidando di non essersi comportato bene con una sua vecchia fiamma.

Lorenzo avrà modo di maturare all’interno della Casa del Grande Fratello e attraverso il dialogo con i suoi compagni di viaggio anche comprendere il punto di vista di tutti. Stasera intanto con molta probabilità si parlerà di Lorenzo Spolverato anche a causa della vicinanza ad alcune gieffine e le prime gelosie mostrate.