Ieri pomeriggio al Grande Fratello tre concorrenti hanno dovuto affrontare una dura sfida, quella di dover pulire il water intasato da un altro inquilino non ancora individuato. Ecco la loro reazione e i video.

Water intasato al Grande Fratello

Questa edizione del Grande Fratello sta venendo molto apprezzata dal pubblico perché diversa da quelle precedenti e il web dà, ovviamente, il merito al cast. Gli inquilini, almeno per il momento, non hanno ancora litigato e si riuniscono spesso tutti insieme per confidarsi o vivere momenti spensierati. Tuttavia a volte gli imprevisti capitano e ad affrontarli ci hanno dovuto pensare tre gieffine: Maria Vittoria, Ilaria e Jessica.

Qui sotto possiamo vedere il video del momento in cui hanno scoperto che un altro inquilini, non ancora identificato, ha intasato il water. “Io non ce la faccio“, esclama Pamela scappando via. Maria Vittoria urla “che schifo, ma quella è pipi?“, mentre Jessica usa la sua ironia per alleggerire l’atmosfera: “Ma quella è Nutella? Non ti sedere qui, che schifo. Oh, dimmi se non sembra la Sardegna?“.

IL WATER INTASATO DI DIARREA SIAMO A CASA pic.twitter.com/fx3cuIdLyI — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 22, 2024

A questo punto arriva Ilaria che prende in mano la candeggina e comincia a spruzzarne una grande quantità sopra il water. Qualcuno si è avvicinato per usare il bagno ma pare che sia stato allontanato e solo dopo minuti interminabili, e una profonda pulizia, le tre concorrenti sono riuscite a portare a termine l’impresa complicata.

jessica "me chiudete un attimo la porta devo fa la pipi"

mariavittoria e ila: "pure? sta a risporcá, almeno per un'oretta non devi fa niente"

jessica: "ce po' magna qua eh"



NON CREDO DI SENTIRMI BENE LE AMO #GrandeFratello pic.twitter.com/dFD0n1nj6s — lara🖤 (@Lar02a) September 22, 2024

A questo punto, proprio la Morlacchi ha esclamato di dover usare il bagno ma Maria Vittoria le ha suggerito di aspettare almeno un’ora. La cantante ha però ribattuto: “Guarda che ora ci puoi mangiare qui“. Tutto è bene ciò che finisce bene! Chissà se delle loro avventure in materia di pulizie verranno raccontate nella puntata di questa sera in diretta su Canale 5. Non perdetevi il terzo appuntamento a partire dalle ore 21:30 circa.