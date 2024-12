Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della sua difficile adolescenza, aggiungendo alcuni dettagli sui traumi subiti a causa delle cattive compagnie che era costretto a frequentare.

Il passato di Lorenzo Spolverato

Nel corso delle ultime settimane, chi si è connesso alla diretta h24 del Grande Fratello ha potuto notare Lorenzo Spolverato in lacrime. Spesso, infatti, si è ritrovato in crisi con Shaila Gatta a causa di alcuni traumi ancora irrisolti relativi al suo passato.

In precedenza, sempre in una diretta del reality, aveva rivelato di aver frequentato alcune cattive compagnie e questa sera si è aperto un po’ di più. Ha rivelato che tali persone, un po’ più grandi di lui, andavano a prenderlo dopo la scuola per portarlo in dei capannoni in campagna. Qui lo avrebbero costretto e portare a termine delle ‘missioni‘ all’insaputa dei genitori:

“Mi costringevano a rubare, episodi di violenza tanti. Venivano da me perché ero veloce, non mi lamentavo ed ero furbo. Mi promettevano soldi che non sono mai arrivati. Quando le cose non funzionavano mi picchiavano.

Poi sono successe altre cose con le ragazzine che frequentavo.. […] Mi legavano e mi picchiavano, sapevano dove abitavo. Avevo paura di denunciare, erano tanti e non ho mai chiesto aiuto. […]”.

Ci sono dei momenti in cui il passato di Lorenzo torna alla mente e le emozioni prendono il sopravvento ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/LrFyPa5ejH — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

Insomma, una situazione estremamente complicata che ancora oggi si ripercuote sulla sua vita. “Ed è questa la ragione per cui mi sento inferiore nei confronti di qualsiasi altra persona importante per me“, ha spiegato Lorenzo Spolverato tra le lacrime. Tutti ora si augurano che possa risolvere, piano piano, tutto ciò per riuscire a vivere le relazioni in maniera più serena.