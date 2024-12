Da settimane si sta parlando di un “guru della moda” che secondo le voci di corridoio sarebbe collegato a Lorenzo Spolverato. Adesso la persona in questione parla per la prima volta e fa delle rivelazioni inedite.

Lorenzo Spolverato ancora al centro dell’attenzione

Chi sta seguendo la nuova edizione del Grande Fratello sa bene che uno dei protagonisti assoluti del reality show è Lorenzo Spolverato. Fin dai primi giorni infatti il modello ha attirato l’attenzione su di sé, finendo anche al centro della polemica. Da qualche settimana infatti il gieffino ha dato il via alla relazione con Shaila Gatta, che tuttavia di recente sta vivendo alti e bassi. Negli ultimi giorni infatti Lorenzo è stato messo in discussione e così tra i due sono nate alcune tensioni.

In rete infatti, da ormai diverso tempo, si stanno ripetutamente facendo delle insinuazioni su Spolverato. Ma non solo. Stando alle voci di corridoio, che ovviamente non sono mai state confermate, in passato il modello sarebbe stato collegato a un “guru della moda”, di cui però non si conosce l’identità. Lo stesso gieffino nel mentre ha smentito i gossip sul suo conto e sta cercando di recuperare il rapporto con Shaila Gatta, che dal suo canto sembrerebbe credere al suo fidanzato.

Oggi però a rimescolare le carte in tavola è stato Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo Tv ha infatti annunciato di essere riuscito a scovare questo fantomatico “guru della moda”, che avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni alla sua rivista. Nel prossimo numero del settimanale dunque questa persona farà delle rilevazioni inedite su Lorenzo Spolverato e, stando alle anticipazioni fornite dallo stesso Signoretti, avrebbe parlato di “una serata molto speciale”.

Nei prossimi giorni verrà pubblicata questa intervista che sta già attirando la curiosità dei fan del Grande Fratello. Attualmente però vi invitiamo come sempre a prendere i pettegolezzi con le pinze, in attesa di ulteriori risvolti.