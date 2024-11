In chiacchiera con Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli (noto Giglio) ha confessato al GF che lui e Yulia hanno consumato in Casa.

La confessione di Giglio al GF

Se pensavate che Shaila e Lorenzo sono stati gli unici a lasciarsi andare sotto le coperte al GF, vi sbagliavate di grosso! E no, non facciamo riferimento nemmeno a quanto accaduto tra la ballerina e Javier Martinez o ai momenti tra Spolverato ed Helena Prestes. Così come non lo è nemmeno la confidenza fatta da Carmen Russo quando è stata in visita nella Casa più spiata d’Italia. Pare infatti che anche Giglio e Yulia non siano riusciti a trattenersi e a confessarlo è stato proprio lui in zona beauty.

Il dubbio lo abbiamo avuto in tanti vedendo delle immagini notturne apparse sui social e gli strani movimenti sotto le coperte, ma la certezza definitiva è arrivata ora, quando Giglio in chiacchiera con Lorenzo ha confessato che al GF anche tra lui e Yulia sono successe delle cose.

Il flirt tra Giglio e Yulia, nato nella Casa mentre lei era ancora fidanzata è esploso definitivamente quando il fidanzato di lei è arrivato per metterci un punto. Ora che i due si sentono decisamente più liberi e sotto le coperte pare sia accaduto qualcosa.

Come detto, il dubbio c’era, ma a quanto pare ora c’è la certezza definitiva da parte di Giglio, che al GF, mentre sistemava i capelli a Lorenzo, ha affermato: “Capito qual è la nostra vita, mia e di Yulia? Mangiamo, beviamo e scop***mo”, ha detto il ragazzo al coinquilino con tanto di gesto inequivocabile. Dalla sua anche Spolverato ha detto che per lui non è certamente diverso.

Giglio: Capito quale è la nostra vita io e lei (Yulia) insieme? Mangiamo beviamo e fa il gesto di 🎺

Lorenzo: Non è che la mia sia così diversa la sera tre o quattro non è che ne faccio solo una.

Vabbè 😅Non capisco perché G e Y non si bacino alla luce del sole #GrandeFratello pic.twitter.com/aJlEr7Tw2v — simona (@Simo_Val) November 1, 2024

Senza mezzi termini dunque ha raccontato come tra lui e Yulia al GF c’è stato e c’è sicuramente qualcosa di più. Riveleranno dell’altro ancora?