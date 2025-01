Qual è la classifica della seconda puntata di Ora o mai più? Andiamo a vedere chi ha vinto tra i concorrenti in gioco.

Classifica seconda puntata di Ora o mai più

Nuova puntata, la seconda questa sera, di Ora o mai più. Ma chi ha vinto e qual è la classifica finale di oggi? La trasmissione condotta da Marco Liorni ha visto mettersi in gioco 8 cantanti: Valerio Scanu, seguito ancora da Pierdavide Carone, Loredana Errore e Pago. Tra gli altri segnaliamo Carlotta, Anonimo Italiano, Antonella Bucci e Matteo Amantia degli Sugarfree.

Nel corso della seconda puntata abbiamo avuto modo di ascoltare non solo le canzoni degli artisti in gara ma anche i pezzi affidati da ogni coach. La gara poi è proseguita (ci sono stanti anche scontri e critiche) anche con le esibizioni di coppia tra concorrenti, coach o ospiti. Non sono mancati ovviamente i voti dei giudici così come quello del pubblico a casa. Questo ha sancito così la classifica della puntata.

Ecco quindi qual è la classifica parziale con i voti della giuria:

1 – Matteo Amantia degli Sugafree – 10 punti

degli – 10 punti 2 – Antonella Bucci – 8 punti

– 8 punti 2 – Pierdavide Carone – 8 punti

– 8 punti 4 – Loredana Errore – 5 punti

– 5 punti 5 – Pago – 4 punti

– 4 punti 6 – Valerio Scanu – 3 punti

– 3 punti 7 – Carlotta – 2 punti

– 2 punti 8 – Antonimo Italiano – 1 punto

Chi ha vinto la seconda puntata

Successivamente possiamo vedere anche la classifica a cui si aggiunge anche il televoto del pubblico e che ci svela dunque chi ha vinto la seconda puntata:

1 – Pierdavide Carone – 18 punti

– 18 punti 2 – Matteo Amantia – 15 punti

3 – Pago – 12 punti

4 – Antonella Bucci – 11 punti

5 – Loredana Errore – 9 punti

5 – Valerio Scanu – 9 punti

7 – Anonimo Italiano – 3 punti

7 – Carlotta – 3 punti

Quindi grazie alla somma delle classifiche sappiamo che la seconda puntata di Ora o mai più la vince Pierdavide Carone con 18 punti. Alle sue spalle Matteo Amantia e terzo Pago.