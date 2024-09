Tempo di tornare a scuola per Leone e Vittoria e per Chanel e Isabel. Sui social intanto arrivano i post di Chiara Ferragni e Ilary Blasi.

I post di Chiara Ferragni e Ilary Blasi

Due delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo italiano sono di certo Chiara Ferragni e Ilary Blasi. Come tutti ben sappiamo spesso sia l’imprenditrice digitale che la conduttrice sono anche finite al centro del gossip e della cronaca rosa e si è detto molto sulle loro loro vite private. Attualmente mentre l’influencer sta voltando pagina (a seguito della fine del matrimonio con Fedez), la presentatrice romana ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller e pare che tutto proceda a meraviglia tra i due.

Chiara e Ilary intanto sono anche concentrate a pieno sulle rispettive carriere. Mentre la Ferragni sta lavorando alle sue prossime mosse, la Blasi sta per lanciare la seconda parte del docufilm Unica, già attesissimo da tutto il pubblico. I fan infatti si chiedono cosa racconterà la conduttrice, che quest’anno è stata alla conduzione della nuova e fortunatissima edizione di Battiti Live. In attesa di saperne di più, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Con l’arrivo di settembre infatti è tempo di tornare a scuola per i figli di Chiara Ferragni e Ilary Blasi. Questa mattina così Leone, Vittoria, Chanel e Isabel hanno ufficialmente iniziato i loro nuovi anni scolastici e sui profili social dell’influencer e della presentatrice sono spuntati dei post che in breve hanno fatto il giro della rete.

Chiara e Ilary intanto nelle prossime settimane potrebbero stupire i fan con delle grosse news e di certo non mancheranno i colpi di scena. Non resta che attendere dunque per capire come ci sorprenderanno la Ferragni e la Blasi e a entrambe facciamo un enorme in bocca al lupo.