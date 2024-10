Spunta un vecchio video delle interviste del Milanese Imbruttito in cui compare anche Lorenzo Spolverato, concorrente del GF. Il video riguarda le solite interviste del nota pagina web che va dalle persone in discoteca a fare domande di cultura generale e le risposte sono davvero assurde. Anche il gieffino non ha fatto una bella figura. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Lorenzo Spolverato finisce sul Milanese Imbruttito e la sua risposta è tutta da ridere

Avete mai seguito la pagina del Milanese Imbruttito e visto le loro interviste? L’inviato di solito va in discoteche, sulle spiegge o per le strade di varie città (in particolare Milano) per fare alle persone intervistate domande di cultura generale. E ciò che fa ridere (ma a volte ci sarebbe da piangere) sono le risposte totalmente assurde che gli intervistati danno.

LEGGI ANCHE: Simona Tagli difende Shaila Gatta e lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi

E sul web è spuntato un vecchio video della pagina in cui è presente anche un concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, attualmente al centro di un triangolo amoroso che vede coinvolti anche Shaila Gatta e Javier Martinez. L’inviato del Milanese Imbruttito è in una discoteca e chiede alle persone presenti “in che anno è nato Gesù?”. Le risposte sono una più assurda dell’altra. E nel video qui sotto anche Lorenzo del GF (il secondo) dà una risposta tutta da ridere.

Come vi abbiamo già raccontato, Lorenzo Spolverato non è nuovo alla TV. Questa intervista a parte, il gieffino è già stato in passato in due programmi televisivi molto famosi. E si tratta di due show di Maria De Filippi: Uomini e donne e Temptation Island.

A Uomini e donne non abbiamo la data esatta della sua partecipazione e nemmeno quale tronista ci fosse sul trono. C’è solo uno screen della sua presenza come corteggiatore, ma è un periodo precedente alla pandemia. Siamo sicuri che non è stato molto in studio. A Temptation Island, invece, ha partecipato nelle vesti di tentatore nell’edizione di settembre 2020, la prima condotta da Alessia Marcuzzi.