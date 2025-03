Lorenzo Spolverato viene criticato anche in Rai: ecco cosa è accaduto durante la diretta di Uno Mattina In Famiglia

Questa mattina, nel corso della nuova diretta di Uno Mattina In Famiglia, Gianni Ippoliti ha menzionato Lorenzo Spolverato, facendo una dura critica al concorrente del Grande Fratello.

Anche in Rai si parla di Lorenzo Spolverato

Sono ormai mesi che si parla di Lorenzo Spolverato. Senza dubbio il modello è stato fin da subito uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello e nel bene e nel male ha contribuito al successo di questa edizione del reality show. Spesso però il gieffino è anche finito al centro della polemica, per via di alcuni suoi comportamenti che in alcuni casi hanno fatto storcere il naso ai più. Da qualche settimana a questa parte nel mentre Lorenzo ha tirato un sospiro di sollievo e si sta godendo gli ultimi giorni di permanenza all’interno della casa.

Spolverato è stato infatti eletto primo finalista del Grande Fratello e attualmente dunque ha già avuto accesso all’ultima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. Tra sole tre settimane intanto scopriremo chi vincerà il reality show e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, questa mattina qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Nel corso della nuova diretta di Uno Mattina In Famiglia infatti Gianni Ippoliti ha tirato in ballo nientemeno che Lorenzo Spolverato, facendo una dura critica al modello. Il conduttore, menzionando alcuni episodi che hanno coinvolto il gieffino, ha affermato: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. La domanda è: ma uno cos’altro deve fare, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?”.

Spolverato e @GrandeFratello sputtanati pure su Rai1✈️

"La domanda è cos'altro deve fare dopo aver bestemmiato, aver bullizzato per rimanere ancora in televisione?" #GrandeFratello pic.twitter.com/Dc6k8F1jI6 — Violett926 (@violett926) March 9, 2025

Le parole di Gianni Ippoliti non sono passate ovviamente inosservate e in questi minuti stanno facendo il giro del web.