1 Il retroscena di Lory Del Santo

Lory Del Santo si sta togliendo più di un sassolino dalla scarpa da quando ha lasciato L’Isola dei Famosi per fare ritorno in Italia. L’ex naufraga è infastidita non solo dal comportamento del suo fidanzato Marco Cucolo (che l’avrebbe profondamente delusa per non averla difesa in più occasioni). Ne ha avute anche sugli altri concorrenti. In svariate interviste, compresa quella rilasciata a Isa & Chia, ha lanciato stoccate un po’ a tutti.

A colpire l’attenzione, però, è un retroscena che Lory Del Santo ha svelato su Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni. Secondo quanto raccontato dalla regista si è verificato un episodio mai registrato e mandato in onda. Lei si sente di confessarlo, a costo di sentirsi dire dalla De Vitis che non è vero. Esattamente come tutti gli altri componenti de L’Isola dei Famosi anche Lory accusava di falsità Maria Laura per il suo finto interesse verso Alessandro Iannoni: “Non conosci una persona e già sei innamorata”.

Nonostante tutto, però, Lory Del Santo le stava comunque vicino e quando Maria Laura De Vitis ha capito di avere un minimo del suo sostegno (nonostante l’abbia nominata) avrebbe fatto una rivelazione sconvolgente. Stando alle parole di Lory, infatti, una sera si trovavano insieme vicino al fuoco e lei le ha fatto notare Alessandro che faceva il bagno. A quel punto lei le avrebbe detto quanto segue:

“(…) Lei mi fa: ‘È lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia. Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma. Dai facciamoci ‘sta storia, non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?’”.

Questo scenario, però, sembrerebbe non aver fatto piacere a Lory Del Santo, la quale le ha consigliato di lasciar perdere, anche perché non conosceva bene Alessandro Iannoni: “Magari lo diceva a Carmen che poi si scagliava contro di lei perché fino a quel momento Carmen non si era veramente scagliata, era più un gioco televisivo”. Sempre la Del Santo pare abbia consigliato a Maria Laura De Vitis di conquistarlo con la seduzione e non con mezzucci televisivi. Lei avrebbe dunque ringraziato la sua compagna per aver ricevuto questi preziosi consigli. E non solo…