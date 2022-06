Lory Del Santo e Marco Cucolo sono in crisi, un comunicato sembra confermarlo

1 La crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Dopo l’eliminazione, nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, di Lory Del Santo, si era parlato di una presunta crisi tra lei e Marco Cucolo. Il motivo derivava dal fatto che lui non avesse difeso a spada tratta la fidanzata nei vari scontri che ha avuto con gli altri del gruppo. Ed infatti, quando Lory ha dovuto abbandonare la Palapa c’è stato un saluto molto freddo con Marco. Nel frattempo, durante la settimana, anche lui ha lasciato il reality per problemi medici.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e Mediaset ha rilasciato un comunicato in cui racconta che sarà ospite in studio proprio Lory Del Santo. E da questo comunicato sembra arrivare la conferma della crisi con Marco Cucolo. Si legge infatti: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”

Anche sul sito del reality, nell’articolo dedicato alle anticipazioni della puntata di stasera, si parla di crisi. Infatti c’è scritto: “L’avventura sulle spiagge dell’Honduras pare abbia messo in crisi la relazione tra Lory e Marco: cosa sarà successo? La loro storia è davvero giunta al capolinea? Sarà proprio Lory, in diretta dallo studio, a parlare di quanto accaduto.”

Insomma, pare proprio che tra Lory Del Santo e Marco Cucolo le cose non vadano bene e che lei voci di crisi siano davvero fondate. Sicuramente sapremo meglio stasera cosa è successo. Intanto vediamo anche le altre anticipazioni della puntata…