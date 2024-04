Gossip

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Chiara Ferragni Fedez

A seguito della separazione, sembrerebbe che i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni siano più tesi che mai, al punto che i due hanno anche smesso di seguirsi sui social.

Aumentano le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni

Sembrerebbe che siamo arrivati al capitolo finale della saga dei Ferragnez. Come tutti sappiamo da ormai diverse settimane Fedez e Chiara Ferragni si sono ufficialmente separati e da quel momento se ne sono dette di ogni sulla coppia. Solo di recente il rapper, nel corso di una lunga intervista a Belve, ha provato a fare luce su quanto accaduto con sua moglie, rivelando alcuni retroscena sulla crisi. Nel mentre Federico ha lasciato il bellissimo attico di CityLife e si è trasferito in una nuova casa, segno dunque che a oggi non sembrerebbe essere ancora una riconciliazione con l’imprenditrice digitale. Ma non solo.

Da quel momento il cantante e l’influencer hanno iniziato a fare vite completamente diverse. Tuttavia in rete sono emerse diverse voci di corridoio, secondo le quali le rispettive famiglie della coppia starebbero facendo di tutto per far sì che tra i due torni il sereno. Adesso però è arrivata la notizia che nessuno di noi si aspettava di leggere.

Fedez e Chiara Ferragni hanno infatti smesso di seguirsi sui social! Attualmente non è chiaro cosa sia accaduto tra i due e perché il cantante e l’influencer abbiano deciso di togliersi reciprocamente il follow su Instagram. Tuttavia, stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione, pare che Federico non sia contento di alcune persone che sua moglie avrebbe iniziato a seguire e a quel punto l’avrebbe addirittura bloccata.

Al momento però non abbiamo prove per confermare questa indiscrezione. Ciò che è certo è che il rapper e l’imprenditrice non si seguono più. Che dunque questa sia la fine dei Ferragnez? Non resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione.