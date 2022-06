Rivelato il vero motivo per cui Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi

Ecco perché Marco Cucolo ha abbandonato L’Isola dei famosi

A poche settimane dalla fine de L’Isola dei famosi Marco Cucolo ha lasciato il reality ed è tornato in Italia. A dare la notizia due giorni fa sono stati proprio i profili social del programma che ha parlato di “motivi medici” senza scendere nel dettaglio. Il fidanzato di Lory Del Santo, infatti, si era dovuto assentare dall’Isola insieme ad Edoardo Tavassi per degli accertamenti. Ma poi è stato costretto ad abbandonare.

Come detto, i dettagli non sono stati spiegati, ma oggi sembra arrivare il vero motivo di questo ritiro. Ne hanno infatti parlato gli altri naufraghi nel daytime esteso trasmesso su Mediaset Extra quando hanno ricevuto la notizia tramite comunicato. A quanto pare Marco Cucolo aveva problemi al fegato e anche allo stomaco. Come riporta il sito Isa e Chia, Estefania ha subito detto: “Stava male di fegato, ma non pensavo così da abbandonare. Sì anche allo stomaco, non è stato bene, ma credevamo che sarebbe tornato.”

Anche Carmen ha confermato questa problematica e si è detta dispiaciuta: “Mi dispiace moltissimo per Marco Cucolo. Il comunicato mi ha lasciata triste, ma la salute viene prima, poi il mangiare e poi il gioco. Tanto appena esco lo chiamo e ci abbracceremo ancora. Adesso dopo questa notizia spero che ne arrivi una più bella. Magari un po’ di cibo, anche un’insalata ci potrebbe andare bene dai. Marco aveva problemi allo stomaco e al fegato, quindi ha fatto bene ad andare via. Ripeto che prima bisogna pensare a queste cose e poi al resto. Ora gli mando un grosso bacione e gli dico di rimettersi.”

Infine anche Gennaro ha raccontato il suo dispiacere per l’abbandono di Cucolo dal gioco: “Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono alzato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. Se gli hanno consigliato di abbandonare ha fatto bene. Porterò bei ricordi di questa esperienza fatta insieme. Ciao Marco amico mio un saluto.”

Se vi state chiedendo, invece, come stia Edoardo, vi possiamo dire che per lui non c’è da preoccuparsi. Gli accertamenti medici sono stati fatti per un problema ad un dente che gli faceva male. Quindi lunedì dovrebbe essere tranquillamente in puntata.

