1 Il malore di Lory Del Santo

Dopo l’eliminazione da L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha ripreso in mano la sua vita e ha rivisto familiari e amici, con i quali ha avuto modo di condividere del tempo. E proprio insieme a una coppia di amici, come riferisce Biccy, la regista è andata a cena nel rinomato ristorante Crazy Pizza di Flavio Briatore.

Al sito Lory Del Santo ha rivelato come nel corso della cena sia stata colpita da un lieve malore, da costringerla a lasciare la sala e raggiungere immediatamente il bagno. L’ex naufraga ha raccontato come i bagni nel ristorante citato siano al piano di sotto e nel mentre che scendeva le scale si è sentita male: “(…) c’era qualcosa che non andava”, ha spiegato subito, per poi proseguire: “Avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua”.

Sempre su Biccy Lory Del Santo ha confidato come i suoi amici volessero chiamare l’ambulanza, ma fortunatamente non è stato necessario: “(…) dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”. L’attrice ha continuato a raccontare di aver “monopolizzato” per un po’ il bagno e fuori alcune persone bussavano per poter accedere: “È stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa”.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi. Lory Del Santo ora sta molto meglio. Continua….