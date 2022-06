1 Marco Cucolo chiede perdono a Lory

Ieri c’è stata la resa dei conti finale tra Marco Cucolo e Lory Del Santo in diretta a L’Isola dei Famosi. La regista era rimasta male dal comportamento del suo fidanzato, il quale durante l’esperienza in Honduras non si è mai esposto in sua difesa. Un qualcosa che ha fatto vacillare il loro rapporto e molto arrabbiare l’ex naufraga, intenzionata anche a chiudere per sempre la relazione, se fosse stato necessario.

Dopo giorni di riflessione in puntata Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno avuto modo di confrontarsi. Lui si è presentato in studio con un mazzo di rose rosse. A prendere la parola è stato subito Marco. Il ragazzo ha fatto un lungo discorso, dove ha riconosciuto i suoi errori e chiesto scusa alla fidanzata per le mancanze avute durante il loro percorso insieme a L’Isola dei Famosi. Queste le parole di Cucolo:

“Sì, mi ero accorto che è molto arrabbiata con me. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire e non sono riuscito a dire, purtroppo, è che in questi nove anni tu per me sei stata una persona fondamentale”, ha esordito Marco Cucolo rivolgendosi a Lory Del Santo, che ha osservato e ascoltato con attenzione tutto ciò che ha avuto da dirle. E ancora:

“Sicuramente sei una donna leale, sincera, vera con me e mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che comunque sei stata attaccata per questo motivo qua. Quando invece io so benissimo come sei. Io di questo ti chiedo scusa. Penso di aver sbagliato e quindi rinnovo le scuse. Mi farebbe piacere ritornare con te”.

Dunque da questo pensiero si comprende il pentimento di Marco Cucolo verso Lory Del Santo. Ma come avrà reagito lei? Andiamo a capire qual è stata la sua decisione finale…