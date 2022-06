Lory Del Santo, rivelato il suo presunto cachet a L’Isola dei Famosi

1 Isola dei Famosi: il presunto cachet di Lory

Che Lory Del Santo non abbia peli sulla lingua, lo si era capito da tempo ormai. Ma dal suo ritorno dall’Honduras dopo la recente esperienza a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ne ha avute un po’ per tutti. Arrabbiata con il fidanzato Marco Cucolo per non averla difesa (poi l’ha perdonato come vedremo), alle frecciatine al vetriolo nei confronti di concorrenti e opinionisti (ci ha anche discusso in studio), per passare alle stoccate lanciate alla produzione del reality. Insomma non ha risparmiato nessuno!

Dopo aver fatto delle nuove accuse agli autori, Lory Del Santo ha rivelato anche il presunto cachet percepito a L’Isola dei Famosi. Le dichiarazioni anche stavolta sono emerse dalla trasmissione Un giorno da pecora, dove è stata ospite. Ecco le parole gentilmente riportate da Biccy:

“Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata”, ha fatto sapere Lory Del Santo, che ha spiegato invece che si tratta di un compenso settimanale in base al valore del personaggio: “credo che il minimo sia 1000 € a settimana”.

Lory Del Santo ha aggiunto che il tutto “varia a seconda della storia che uno ha”, per poi svelare: “Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”. Diciamo che Lory ha detto ma non troppo in merito, perché non può esporsi riguardo questo tipo di curiosità. Ha svelato qualcosa di più, invece, a proposito del fidanzato Marco Cucolo. Come procede dopo il confronto in puntata? Continua…