1 Carolina Marconi parla del suo tumore

Carolina Marconi, ex protagonista di una delle edizione passate del Grande Fratello, qualche mese fa ha rivelato di avere il cancro al seno. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan, ma che nonostante tutto non ha mai tolto il sorriso sul volto della ragazza. Lei, infatti, si mostra sempre positiva quando compare nelle foto o nei video che pubblica. Qualche tempo fa, ad ogni modo, come riporta anche il sito Biccy, parlava con ovvio timore di ciò che le stava accadendo:

Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio, perché non potrò più prendere sole fino a dicembre. Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo io ce li ho lisci, vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa, per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare.

Nelle ultime ore, poi, è tornata a far parlare di sé per un gesto forte che ha scelto di immortalare in un video. Stiamo parlando del momento in cui ha deciso di rasarsi i capelli da sola. Qui di seguito il filmato che ha pubblicato su Instagram…