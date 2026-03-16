In casa Sarkozy la politica è un affare di famiglia: se l’ex presidente francese Nicolas, sposato con Carla Bruni, è fuori dai giochi a causa della condanna di settembre 2025, il figlio Louis è stato tra i protagonisti delle elezioni francesi del 15 marzo 2026. Classe 1997, il giovane si è candidato per la poltrona di sindaco di Mentone in Costa Azzura. Sognava di emulare suo padre, che, alla sua stessa età, nel 1983, è diventato primo cittadino di Neuilly, ma le urne hanno infranto il suo sogno. Al primo turno, infatti, Louis si è fermato al 18,01 per cento dei voti classificandosi terzo dietro ad Alexandra Masson del Rassemblement National di Marine Le Pen (36,25 per cento) e a Sandra Paire, candidata indipendente di destra (19,74 per cento).

Louis Sarkozy è sposato con Natali Husic. I due sono in attesa del loro primo figlio

Agli elettori aveva indirizzato una lettera in cui spiegava: «Non sono di Mentone né per origine, né per nascita, né per educazione. Ma qui ho scelto di vivere con la mia compagna. Qui avremo la nostra casa, educheremo nostro figlio e serviremo questa città». Righe in cui Louis Sarkozy fa riferimento alla moglie Natali Husic che ha conosciuto nel 2017 tramite un amico comune. I due, sposati dal 2022, sono in attesa del loro primogenito.

Consulente politico, imprenditore, editorialista: le mille carriere di Louis Sarkozy

Unico figlio di Nicolas Sarkozy e Cécilia Attias, dopo il divorzio dei genitori nel 2007 ha seguito la madre prima a Londra e poi negli Stati Uniti. Lì ha frequentato la severa scuola militare Valley Forge Academy, vicino a Filadelfia, per poi laurearsi in Storia e Filosofia presso la New York University e conseguire un master in Diplomazia e Relazioni Internazionali presso l’American University di Washington D.C. Da lì le sue esperienze lavorative sono state diverse: consulente politico, editorialista per la rivista conservatrice Washington Examiner, autore di libri (tra cui un saggio su Napoleone). Nel 2019 ha addirittura lanciato una collezione di mocassini (apprezzati da star del cinema come Leonardo DiCaprio e Katie Holmes) in collaborazione con l’azienda spagnola Boonper.

L’endorsement di Carla Bruni sui social

Ammesso alla Scuola degli aspiranti ufficiali dell’esercito degli Stati Uniti nel 2024, presta giuramento, ma alla fine preferisce rimanere in Francia, forse per preparare una discesa in politica che ha avuto anche la benedizione dell’ex première dame italiana Carla Bruni. L’11 marzo, infatti, madame Sarkozy ha usato il suo account Instagram per chiedere alla comunità italiana di Mentone di scegliere Louis alle urne. Un messaggio di sostegno che non sorprende affatto. In un’intervista al Telegraph del 3 marzo, l’aspirante sindaco aveva rivelato di avere un ottimo rapporto con la moglie di suo padre. «È una persona gentile e dolce, di grande successo e anche un’appassionata lettrice. È stato un grande onore, un grande piacere e un grande privilegio crescere con lei. È meravigliosa. La adoro».