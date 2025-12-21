L’ex première dame conclude cinque anni di cure e lancia un appello attraverso i social

Dopo un lungo silenzio rotto solo da pochi intimi, Carla Bruni ha scelto Instagram per condividere il traguardo più importante della sua vita privata recente. L’ex modella e cantante ha infatti annunciato la conclusione definitiva della terapia ormonale iniziata nel lontano 2019 dopo una diagnosi di cancro al seno. Nonostante la battaglia sia stata silenziosa e vissuta con estrema discrezione, la moglie di Nicolas Sarkozy ha deciso di trasformare il dolore in testimonianza pubblica.

L’appello del dott. Riccardo Giovinazzi

Anche il dott. Riccardo Giovinazzi, chirurgo senologo e direttore della Breast Unit del San Gerardo di Monza ha lanciato il suo appello. «Lo screening è un sistema di intercettazione precoce della malattia» racconta «ovvero quello che ci permette di salvare la vita a una paziente, minimizzare il danno che le cure potrebbero fare, dare alla malattia il minor tempo possibile per esprimere la sua nocività nei riguardi del paziente. L’intercettazione precoce che avviene attraverso lo screening mammografico e permette di intercettare e identificare il tumore per curarlo con più efficacia. Ciò include lesioni ridotte al minimo e un percorso minore di trattamento per il miglioramento della qualità della vita del paziente. Se ci sono mutazioni nella pelle, nel corpo, perdite di secrezioni dal capezzolo, bisogna rivolgersi subito a uno specialista: trasmettere le informazioni ed evitare l’automedicazione».

Effetti collaterali

La star parigina ammette con grande onestà che i farmaci hanno presentato effetti collaterali molto pesanti, eppure esprime una profonda gratitudine verso la medicina moderna. Secondo fonti vicine alla coppia presidenziale, Carla avrebbe affrontato questi anni alternando momenti di grande stanchezza a una determinazione ferocissima nel voler continuare a creare musica. Le indiscrezioni parlano di un Nicolas Sarkozy sempre presente al suo fianco, capace di sostenerla durante le notti insonni causate dai trattamenti oncologici più invasivi e complessi.

Screening annuale: un appuntamento irrinunciabile per ogni donna

Ora che il ciclo di cure è finalmente giunto al termine, la Bruni insiste affinché ogni donna consideri lo screening annuale come un appuntamento irrinunciabile. Lei stessa ricorda spesso come la diagnosi precoce sia stata l’arma fondamentale per sconfiggere un male che troppo spesso agisce in modo subdolo e invisibile. La bellezza eterea di Carla oggi splende di una luce nuova, quella di chi ha attraversato il buio della malattia senza mai perdere la propria dignità.

Questo annuncio non rappresenta soltanto la fine di un percorso clinico, ma segna l’inizio di una nuova fase creativa libera dal peso della costante preoccupazione. La gratitudine per la scienza si mescola al desiderio di vivere ogni istante con una consapevolezza diversa, lontano dai riflettori ma vicina a chi soffre. Il suo messaggio potente risuona nelle case di milioni di follower, trasformando una vicenda personale in una battaglia collettiva per la salute e la prevenzione.

Dario Lessa