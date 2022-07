1 Parla Luca Daffrè

Come in molti sapranno a L’Isola dei Famosi 16 è nata una bella amicizia tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis. Proprio l’ex Pupa si è dichiarata molto affascinata dall’ex tentatore e ha manifestato la voglia di conoscerlo meglio dopo il reality. Durante gli ultimi giorni di gioco però tra i due c’è stata qualche tensione, e non sono mancate delle piccole discussioni. Adesso a distanza di qualche giorno dalla finale, proprio Luca ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha svelato se continuerà a frequentare Maria Laura dopo l’isola. Queste le sue dichiarazioni:

“Maria Laura sul finale è rimasta delusa dalla mia sfida al televoto. Se ci siamo chiariti a telecamere spente? Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e ci siamo dati forza. Nelle ultime settimane alcuni suoi atteggiamenti mi hanno dato fastidio, ne ho parlato con lei a telecamere spente. Mi sarebbe piaciuto che fosse stata più limpida. Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. Da parte sua, come ha ammesso, c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori ma per me se non scatta la scintilla subito, vuol dire che devo fermarmi”.

E ancora Luca continuando a parlare di Maria Laura De Vitis aggiunge:

“Sono entrato con un’opinione diversa di lei, pensando alla sua relazione passata e alle sue esperienze televisive. La vedevo come una persona furba, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per emergere. Alcuni pregiudizi sono rimasti. Ho conosciuto una Maria Laura diversa, però metto tutto sulla bilancia. Abbiamo fatto il viaggio insieme, ci siamo detti che non c’è alcun rancore, è una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza, ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione”.

Pare dunque che Luca Daffrè abbia le idee ben chiare: con Maria Laura De Vitis non ci sarà altro che una bella amicizia. L’ex tentatore nel mentre ha anche replicato alle accuse di Lory Del Santo. Andiamo a scoprire le sue parole.