1 Il sogno hot di Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis non sembra volersi arrendere con Luca Daffrè, anzi! La vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione è piuttosto determinata a conquistare l’ex volto di Uomini e Donne, specie ora che è consapevole di un interesse reciproco (come vedremo in seguito).

Come si apprende dagli ultimi daytime (IL VIDEO COMPLETO LO TROVATE CLICCANDO QUI), Maria Laura De Vitis ha fatto una particolare confessione a Luca Daffrè. La naufraga, infatti, si è ulteriormente sbottonata e ha ammesso di aver fatto un sogno decisamente a luci rosse su di lui: “Stanotte ti ho sognato“, ha spiegato parlando con il ragazzo. Luca curioso ha cercato di capire di cosa si trattasse, chiedendole qualche informazione in più, ma lei è parsa restia e si è limitata a dire: “Non te lo posso dire”, per poi scoppiare a ridere.

Raggiunti poi da Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè ne hanno parlato e quest’ultimo rivolgendosi al naufrago ha detto: “Ha detto che ha fatto un sogno, ma non era brutto, dunque è già una cosa positiva”. Così Edoardo Tavassi l’ha stuzzicata domandando se si trattasse o meno di qualcosa di erotico. Lei imbarazzata ha detto di no, ma non ha convinto i due:

“No, ho sognato che lui bussava alla mia porta nella stanza d’hotel. Io sono andata a vedere chi fosse alla finestra e c’era il cervo. Allora gli ho aperto. Dopo il sogno è continuato. Come? Non ve lo dico!”. In un confessionale poi Maria Laura ha spiegato che lei e Luca Daffrè erano molto complici, ridevano e scherzavano, ma c’era anche della passione: “Magari se si avvererà fuori di qua gli dirò che ho avuto un sogno premonitore”.

La reazione di Luca Daffrè in tutto questo? Il naufrago si è mostrato particolarmente incuriosito dalla cosa e vorrebbe saperne di più! Intanto proprio lui, come dicevamo, non ha nascosto il suo interesse verso Maria Laura…