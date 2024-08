L’ex concorrente del GF Vip Oriana Marzoli è finita nell’occhio del ciclone dopo una serie di notizie che la riguardano riportate da Gabriele Parpiglia. In pratica il giornalista e alcuni utenti hanno detto che l’infleuncer venezuelana si farebbe donare regali costosi dai fan con una tecnica particolare. Ecco cosa sappiamo.

La polemica intorno a Oriana Marzoli e i regali che riceve

Da un po’ di tempo a questa parte gli influencer non se la passano benissimo. Tutto è partito da Chiara Ferragni finita nel Padoro-gate. Ultimamente, poi, si parla molto del noto “supplied by”, cioè gli influencer pubblicizzano prodotti ricevendoli in regalo dal venditore oppure alloggi ricevendo il soggiorno gratis. Inoltre c’è la questione regali che alcuni influencer chiederebbero ai loro fan o follower spesso anche molto costosi.

Ecco parliamo proprio del tema regali e di un’ex concorrente del GF Vip che vi sarebbe coinvolta. Chi? Oriana Marzoli. Secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia, infatti, la nota influencer bvenezuelana riceverebbe dai suoi fan molto spesso regali e anche molto costosi. Niente di strano fino a qui, non è né la prima né l’ultima a cui accadono queste cose. Inoltre oguno è libero di spendere i propri soldi nel modo che preferisce, che sia per sé o per gli altri (anche famosi e ricchi).

Quello che invece ha fatto notare Parpiglia, su segnalazione di alcuni utenti, è che Oriana Marzoli chiederebbe ai propri fan i regali, ma in realtà senza chiederli esplicitamente. Secondo queste fonti, infatti, accade spesso che Oriana in varie dirette social faccia presente di non riuscire a trovare un determinato oggetto, che siano scarpe o fotocamere. A quel punto i fan si attiverebbero e le recapiterebbero il regalo. Lei, poi, nelle varie dirette ringrazia con tutto il cuore, ma senza invitare i fan a non spendere così tanti soldi, bensì informarla semplicemente dove trovare gli oggetti che desidera.

Ovviamente queste sono solo teorie e supposizioni del web che non hanno una base certa, non ci sono prove concrete. Ci teniamo a sottolineare che Oriana Marzoli non ha mai chiesto esplicitamente regali a chi la segue. Per ora non ha risposto alle accuse, ma nel caso volesse rilasciare qualche dichiarazione noi siamo qui pronti a darle voce.