Cosa è accaduto a Luca e Gaia dopo aver lasciato Temptation Island? I due stanno ancora insieme? Ecco cosa sappiamo sulla coppia protagonista del reality show.

Il percorso di Luca e Gaia a Temptation Island

Siamo ormai arrivati al termine di questa emozionante edizione di Temptation Island e ancora una volta il reality show targato Maria De Filippi si è confermato essere uno dei prodotti più seguiti di Canale 5. Il pubblico ha infatti seguito passo dopo passo il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Tra i protagonisti del programma ci sono stati anche Luca e Gaia, che nelle ultime ore hanno attirato l’attenzione dei telespettatori.

Il percorso dei due innamorati infatti fin da subito ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Una volta entrato nel villaggio dei fidanzati, Bad si è raccontato a cuore aperto e ha parlato di alcuni tradimenti alla sua fidanzata. Ma non solo. In seguito alcuni suoi commenti hanno indignato il web e la stessa Vimercati, che ha avuto modo di vedere diversi filmati del suo compagno.

Quando però è stata Gaia ad avvicinarsi al single Jakub, Luca ha perso la calma e a quel punto è andato su tutte le furie. Il protagonista di Temptation Island, in preda alla gelosia, ha così deciso di chiedere un falò di confronto anticipato, per avere un chiarimento con la sua fidanzata.

Ma andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto.

Il falò di confronto

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al falò di confronto tra Luca e Gaia, che fin da subito è stato accesissimo. Bad ha infatti iniziato ad accusare la Vimercati, che dal suo canto ha sottolineato come tra lei e Jakub non ci fosse altro che un bellissimo rapporto di amicizia.

Quando i toni si sono scaldati però a intervenire è stato Filippo Bisciglia, che ha chiesto a Luca di rivedere tutti i suoi filmati, nei quali ha speso parole molto forti non solo verso la sua fidanzata ma anche verso la sua storia. Bad così poco dopo, visibilmente provato, ha ammesso di voler dare una seconda chance alla relazione, affermando di non voler più cadere nei tradimenti.

Ciò nonostante Gaia, non riuscendo a credere alle parole di Luca, ha inizialmente manifestato la volontà di lasciare Temptation Island da sola. Quando però il suo fidanzato le ha chiesto espressamente di non buttare tutto all’aria, la Vimercati ha accettato di lasciare il programma con lui, ammettendo però di non essere ancora pronta a voltare pagina e a darsi una nuova occasione.

Ma cosa sarà accaduto dunque un mese dopo la fine del reality show?

Luca e Gaia stanno ancora insieme?

Naturalmente il pubblico si chiede già cosa è accaduto a seguito del falò di confronto e se Luca e Gaia stanno ancora insieme dopo Temptation Island. A rivelarlo sono stati proprio i due diretti interessati. Un mese dopo la fine delle registrazioni infatti la coppia ha raccontato ai microfoni di WittyTv cosa è successo dopo aver lasciato la Sardegna. Andiamo dunque a scoprirlo.

Il primo a parlare è stato Luca, che ha annunciato che la sua ormai ex fidanzata ha deciso di chiudere la loro relazione. Bad tuttavia ha ammesso di essere ancora innamorato della Vimercati e che avrebbe voluto dimostrarle quanto ci tiene a lei. Ma non solo.

Stando alle parole di Luca, Gaia avrebbe affermato di voler proseguire la conoscenza con Jakub. Tuttavia Bad ha dichiarato di sperare in un ritorno di fiamma in futuro. A quel punto a intervenire è stata la Vimercati.

Gaia, ancora infuriata per via del falò anticipato richiesto dal suo ormai ex compagno, ha dichiarato di essersi presentata al faccia a faccia per rispetto della sua relazione. In seguito ha spiegato di aver accettato di uscire con Luca per avere dei chiarimenti. Ciò nonostante, una volta tornati a casa, Gaia ha parlato di numerosi litigi che ci sarebbero stati con il suo ex fidanzato, che hanno portato alla fine della relazione.

La Vimercati ha poi ammesso di essere rinata dopo la rottura con Luca, pur non rimpiangendo nulla della loro storia. Infine Gaia ha raccontato di sentire Jakub tutti i giorni e che appena possibile si rivedranno.

Termina dunque la relazione tra Luca e Gaia, che dopo Temptation Island hanno messo un punto al loro amore.