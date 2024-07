Cosa è successo dopo Temptation Island? Lino ha chiuso con Alessia, ma ha avuto modo di sentire o rivedere la single Maika? Si sono fidanzati? A rivelarlo è stato proprio il ragazzo nel video esclusivo di Witty del “mese dopo” la fine del programma. Ecco cosa ha raccontato.

Lino e Maika si sono fidanzati dopo Temptation Island?

Ieri sera a Temptation Island abbiamo assistito al secondo falò di confronto tra Lino e Alessia, conclusosi con un nulla di fatto. Lui si è scusato, sebbene si sia sentito ferito da alcune parole da parte sua, ma ha preso coscienza anche di aver sbagliato nei confronti dell’ex fidanzata. Un mese dopo il falò però cosa è successo? Sono tornati insieme? La risposta è no.

Alessia avrebbe voluto un confronto vis a vis, ma Lino ha preferito sentirla solo al telefono. La loro relazione però è ormai chiusa. Ma Maika è ancora nella vita di Lino dopo Temptation Island? Lui al termine del falò ha chiesto di poterla incontrare e sembrava quasi che tra i due potesse nascere qualcosa, ma sarà stato così?

Un mese dopo Lino ha raccontato di aver avuto modo di sentire Maika alla fine di Temptation Island e di essersi sentito capito da lei. Ma se pensate che stiano insieme oggi, vi sbagliate, pare infatti che le cose siano andate diversamente:

“Maika mi ha fatto capire cosa volessi. Mi capisce nei problemi e mi dà le risposte giuste al momento giusto. E mi fa capire le cose pian piano e come potrei fare. Mi hanno fatto avvicinare a lei. Mi sono sentito inizialmente amichevolmente, perché poi mi ha chiesto di vederci e io non ne sentivo la necessità o il bisogno”.

Pare quindi secondo la versione di Lino, che è stata la tentatrice di Temptation Island a contattarlo, ma dopo uno scambio di messaggi o telefonate (non è stato precisato), lui ha preferito non continuare la conoscenza. Pare non ne sentisse la necessità. Vedremo se Maika deciderà di intervenire per dire la sua e raccontare come sono andate le cose.