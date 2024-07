Falò di scontro per Gaia e Luca a Temptation Island e così Filippo Bisciglia è dovuto intervenire e prendere in mano la situazione

Dalla quarta puntata siamo rimasti in sospeso riguardo il falò di confronto tra Gaia e Luca richiesto da lui. Ma lo abbiamo visto soltanto alla fine della quinta puntata di Tempation Island. Cosa è successoo? Vi raccontiamo i dettagli anticipando che Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire.

Il falò di confronto di Gaia e Luca a Temptation Island

Ci hanno lasciati in sospeso nella scorsa puntata quando Luca ha chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata Gaia dopo un video che aveva visto e che lo aveva mandato su tutte le furie. Ma solo stasera, nella quinta puntata di Temptation Island, abbiamo scoperto cosa è successo tra loro. Il tutto è avvenuto proprio alla fine di questo appuntamento.

Come ci si poteva aspettare, Gaia ha accettato il confronto con Luca, ma era molto arrabbiata e infatti si è creato il caos. Così Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire. Tutto è partito dal fidanzato che è praticamente arrivato al confronto sul piede di guerra, davvero furioso per l’avvicinamento della fidanzata a uno dei tentatori.

Hanno quindi visto i video di Gaia e lui ha iniziato a sbraitare con lei. La ragazza si è difesa dicendo che ha visto e sentito dal primo giorno cose che l’avevano portata a pensare prima di tutto a se stessa. Poiché Luca non voleva capire e pensava di essere nella ragione, è intervenuto Filippo Bisciglia. Il conduttore ha preso in mano la situazione che stava degenerando e ha consigliato a Luca di vedere prima i video che Gaia aveva visto di lui. Stiamo parlando di quei video in cui ammetteva le tante corna e di sentire un bisogno fisiologico nel tradire.

A questo punto Gaia è scoppiata dicendo che lei non aveva più intenzione di vivere una vita del genere e di voler pensare prima di tutto a se stessa. Ha detto di non voler uscire con lui, ma da sola da Temptation Island. A quel punto Luca ha spiegato che non aveva più intenzione di tradire e che voleva solo stare con lei. Gaia era molto dubbiosa continuando a dire che non gli credeva e che era stufa di mettere sempre lui al primo posto.

Continua il confronto tra Luca e Gaia, quale decisione prenderanno? #TemptationIsland pic.twitter.com/2kxt0hrDVw — Temptation Island (@TemptationITA) July 24, 2024

Alla fine Gaia e Luca hanno lasciato Temptation Island insieme su consiglio di Filippo Bisciglia di parlare molto e chiarirsi. Lei non è sembrata molto convinta di questa decisione, ma scopriremo domani com’è andata a finire la loro relazione dopo che si sono spente le telecamere.