Il maestro dello show di Rai Uno ha condiviso sui social la grande emozione di essere diventato papà!

Con un post pieno di entusiasmo, Luca Favilla – volto amatissimo di Ballando con le Stelle e in questa edizione al fianco di Martina Colombari – ha raccontato ai suoi follower di essere diventato papà. Nel carosello pubblicato su Instagram ha raccolto frammenti e dettagli della giornata che ha cambiato la sua vita, accompagnandoli con parole che trasmettono tutta la sua emozione.

La nascita e la gioia di coppia

Accanto a lui, come sempre, c’è la sua compagna e collega Camilla Mola, che ha dato alla luce il loro bambino al Policlinico Casilino di Roma. Favilla ha condiviso anche una storia, confessando che la data del parto sarà impossibile da dimenticare.

Il nome del bambino

Nel suo messaggio, il ballerino ha rivelato con ironia che la scelta del nome non è stata immediata: le proposte scherzose non sono mancate, ma alla fine la coppia ha deciso di chiamare il piccolo Enea, un nome importante e ricco di significato.

Il messaggio di un papà felice

Favilla ha poi condiviso un pensiero dedicato al futuro, parlando di quanto desideri trasmettere a suo figlio tutto ciò che i suoi genitori hanno insegnato a lui. Ha anche ringraziato le tante persone che stanno inviando auguri e messaggi affettuosi.