In un’intervista Guillermo Mariotto, assente alla finale di Ballando con le Stelle, ha commentato la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: “Non li avrei fatti vincere” e svela per chi altro avrebbe votato.

Mariotto contrario alla vittoria di Bianca Guaccero

Tra elogi e frecciatine si sta tanto parlando della finale di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Assente durante l’ultimo appuntamento è stato Guillermo Mariotto, che ha svelato cosa ne pensa del responso finale.

Con i giornalisti di AdnKronos, il giudice di Ballando con le Stelle ha non solo parlato del problema avuto e che gli ha impedito di essere presente in puntata. Ma ha anche detto che non avrebbe mai votato per Bianca Guaccero e avrebbe definito piuttosto Federica Pellegrini:

“Nessun rimpianto di non aver partecipato all’ultima puntata di ‘Ballando’? No. Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle. La vittoria di Bianca Guaccero? Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”, ha spiegato Mariotto sicuro.

In seguito lo stilista ha anche spiegato chi sono stati i suoi concorrenti preferiti. Su tutti Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, ma anche Federica Nargi e Luca Favilla e non solo. Queste le dichiarazioni di Mariotto in puntata:

“Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, senza eguali e senza rivali, poi c’erano gli ‘umani’. A pari merito Federica Nargi, il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come ‘miss universo’ e nessuna miss ha mai partecipato a ‘Ballando’ che ha trasformato il ‘rospo’ Favilla in un principe azzurro”.

Poi ancora Mariotto ha detto: “La coppia composta da Anna Lou Castoldi, la bocca della verità che parla come balla e balla come parla, e da Nikita Perotti, il più atletico dei principi di ‘Ballando’, il più bello del reame. Ed infine Tommaso Marini, il concorrente più incredibilmente fluido, che sia mai stato in gara, di una bellezza ambigua, senza pari, divo/diva tra i divi/dive.

Infine ha svelato se ci sarà o meno un ritorno per lui in trasmissione: “Se ritornerò a ‘Ballando con le stelle’ la prossima stagione?. Solo Dio può saperlo“. Ci sarà Mariotto? Chi lo sa!