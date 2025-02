A conclusione del ciclo di articoli dedicati al mio saggio breve, desidero scrivere un ultimo contributo rivolto a mia moglie Clementina, filo conduttore e Musa ispiratrice del breviario.

A Lei, ed alla sua innata eleganza ed educazione, è dedicato questo ultimo brano.

Mi sono sempre chiesto cosa fosse veramente l’eleganza, e l’ho compreso bene quando ho conosciuto Clementina, in quanto lei ne rappresenta, ai miei occhi, l’emblema.

Una qualità interiore che si riflette all’esterno è ciò che definisce l’eleganza. Si tratterebbe di lasciare un’impressione duratura! Non si tratta necessariamente di essere belli fisicamente, anche se potrebbe farne parte. Si tratterebbe più di possedere una qualità eterea che non è facile da definire.

Ciò che essa aggiunge vale infinitamente, ed ha tuttavia un valore inestimabile.

L’eleganza e la raffinatezza si manifestano in tutte le sfere della vita: non solo nel modo in cui si è vestiti, ma anche nel modo in cui si parla, si cammina e ci si comporta, nella maniera in cui si tratta il prossimo.

Le buone maniere e l’etichetta sono parti essenziali dell’eleganza. Essere discreti significa essere nascosti, che è ancor più attraente e sensuale rispetto a ciò che è audace ed esposto.

L’eleganza non consiste nell’inseguire le tendenze o scialacquare denari per pezzi costosi, di marca e fantasiosi.

Lo stile personale è proprio questo: personale. Trovare il look che rispecchia veramente chi siamo, non ciò che abbiamo!

Dovremmo sforzarci per affinare e migliorare il nostro stile personale fino a quando non ci sentiamo a nostro agio nella nostra pelle. L’eleganza è all’interno di ognuno di noi, pronta per essere coltivata ed espressa.

Aggiungiamo un pizzico di eleganza alla nostra quotidianità.

Come afferma Re Giorgio Armani: “L’eleganza non è fatta per essere notata, ma per essere ricordata”.