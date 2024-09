A essere tirate in ballo nel dissing tra Fedez e Tony Effe sono state anche Taylor Mega e Chiara Ferragni. In queste ore però una storia postata dall’ex concorrente del Grande Fratello (che sembra essere una frecciata all’imprenditrice digitale) non è passata inosservata.

La storia sospetta di Taylor Mega

Si continua a parlare del dissing tra Fedez e Tony Effe, che solo nelle ultime ore ha avuto nuovi risvolti. A essere tirate in ballo nello scontro social tra i due rapper sono state infatti anche Taylor Mega e Chiara Ferragni e ormai la situazione sembrerebbe essere sempre più tesa. Proprio ieri sera infatti il cantante di Sesso e Samba ha pubblicato una nuova canzone, intitolata proprio Chiara, tramite la quale ha duramente attaccato Fedez. Ma non solo. Tony ha infatti citato non solo la Ferragni, ma anche i figli della coppia, ricevendo non poche critiche. Poco dopo a rompere il silenzio per la prima volta in assoluto è stata l’influencer, che con una storia pubblicata sui suoi profili ha dichiarato:

“Fate quello che volete ma lasciate in pace me e i miei figli, grazie”.

Ma non è finita qui. Una manciata di ore dopo infatti a non passare inosservata è stata una storia sospetta pubblicata da Taylor Mega. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti ha postato un messaggio che ha fatto immediatamente discutere e che secondo i più maliziosi del web sarebbe addirittura una frecciata a Chiara Ferragni. Questo quanto scritto dalla Mega: “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango alla conquista dell’Europa! L’ex allieva di Amici pubblica la versione spagnola di ‘Melodrama’ (VIDEO)

Precisiamo naturalmente che non c’è alcuna conferma in merito al fatto che la storia di Taylor sia realmente rivolta a Chiara. La Mega infatti non ha mai fatto nomi e sono stati solo alcuni utenti sui social a ipotizzare che l’ex gieffina si stesse riferendo alla celebre influencer.