Ricordiamo insieme Luca Giurato attraverso alcune delle gaffe più divertenti del compianto conduttore. Momenti diventati un vero e proprio cult della TV italiana, che resterà nella memoria di tutti, con grande affetto.

Le gaffe divertenti di Luca Giurato

In serata ieri è arrivata la notizia della scomparsa a 84 anni del conduttore e giornalista Luca Giurato. In TV così come sui social non sono mancati diversi omaggi e ricordi. Tutti abbiamo amato Luca per la sua spontaneità e il suo essere sempre così spiritoso, ma anche serio quando necessario. Dal TG1 per passare alle parole di amici e tanti colleghi, che si sono stretti intorno alla moglie e alla famiglia di Giurato in questo momento così doloroso.

Nell’immaginario collettivo di tutti, però, Luca Giurato (da chi lo conosceva bene ai telespettatori) è sempre stato un grande professionista che con la sua ironia e auto ironia è stato in grado di farci sorridere. Con toni pacati e sempre divertenti ha segnato un pezzo della storia della TV italiana. Senza dimenticare ovviamente le sue divertentissime gaffe, riprese da tutti. Striscia la Notizia (che peraltro gli ha rivolto un ultimo saluto), ne ha spesso realizzato filmati, ma così come sul web non sono mai mancate raccolte di filmati con alcuni dei momenti più spassosi.

Pensiamo per esempio a questo video che sta circolando nelle ultime ore, una sorta di the best of con tutti i simpatici strafalcioni di Luca Giurato, rimasti nella memoria di tanti spettatori e utenti. Pensiamo per esempio al suo “Buongiollo” o “A pra foco”, per passare a “uotobogafia” e non solo, come mostrato nel filmato sottostante. E non dimentichiamo nemmeno alcune delle iconiche “cadute” in TV di Giurato durante la messa in onda dei suoi programmi.

per me luca giurato aveva e avrà sempre l’età che ha in questo video e mi regalerà sempre quelle risate leggere dell’infanzia

grazie luca❤️‍#lucagiurato

pic.twitter.com/1syOXeckE2 — (@doubleG____) September 11, 2024

In questi anni di stimata e onorata carriera, Luca Giurato ha saputo farsi voler bene e apprezzare davvero da tutti. A dimostrarlo anche l’immenso affetto che il pubblico gli sta riservando sui social. Web in cui c’è chi lo saluta commosso a chi ricorda per l’appunto i lapsus diventati ormai iconici.

Sempre con la battuta pronta e con il sorriso stampato sul volto, Luca Giurato è stato un grande personaggio del piccolo schermo. Ha saputo con la sua allegria regalare leggerezza e una ventata di genuinità.

Ciao Luca, non sarai mai dimenticato!