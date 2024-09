In una recente intervista Stefano De Martino ha raccontato dei lavori che ha fatto in passato, come per esempio il fruttivendolo. Poi ha ricordato qual è stata la sua più grande soddisfazione.

Il passato di Stefano De Martino

Stefano De Martino oggi è un conduttore di grande successo che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino ad Amici di Maria De Filippi. Negli anni ha però preso una strada diversa preferendo il mondo dell’intrattenimento televisivo. Per tale ragione lo abbiamo visto a Stasera tutto è possibile, al Festival di Castrocaro, a Bar Stella e oggi ad Affari Tuoi.

In una recente intervista con Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti il giovane presentatore ha ripercorso gli inizi della propria carriera e non solo. Con la memoria infatti è andato al periodo in cui non era ancora famoso ma solo un ragazzo con una grande passione per la danza. In tale occasione ha rivelato di aver lavorato come rider e fruttivendolo a Napoli:

“Ero nel fiore degli anni e consegnavo la frutta. C’era la signora Palumbo da cui andavo più volentieri di altri clienti, oltre che la mancia mi accoglieva sempre e lo racconto anche nei miei spettacoli teatrali. Per lei facevo la selezione della frutta”.

Con il successo sono arrivate poi le prime soddisfazioni e Stefano De Martino ha affermato che la più grande è stata ricomprare quella che era stata la casa dei suoi nonni a Torre Annunziata. Ha compiuto questa scelta perché voleva ricambiare tutti i sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per lui e “per conservare la memoria fisica di quelle mura di tutti noi figli e nipoti“.

In ultimo non poteva di certo mancare una menzione al figlio Santiago, con il quale è stato anche paparazzato durante un trasloco: “Sta crescendo e ha bisogno di me“.