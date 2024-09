Ieri sera è arrivata la triste notizia della morte di Luca Giurato. Il TG1 ha così omaggiato il giornalista con un bellissimo servizio e a ricordare il collega e amico è stata anche Mara Venier. Tuttavia proprio sulla conduttrice è stata fatta una gaffe che non è passata inosservata.

L’omaggio a Luca Giurato

Poche ore fa il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano è stato colpito da un grave lutto. Luca Giurato è infatti morto all’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante e in breve la devastante notizia ha fatto il giro del web. Da quel momento gli utenti sul web e i volti noti della tv, e non solo, si sono uniti nel ricordare con affetto il giornalista, da anni nel cuore del grande pubblico.

A omaggiare il conduttore con un emozionante servizio è stato anche il TG1. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha strappato un sorriso ai telespettatori in un momento così doloroso. Tutto è iniziato quando Mara Venier, da anni legata a Luca Giurato da una profonda amicizia, ha inviato un audio al telegiornale per ricordare il collega. Per errore però il TG ha commesso una piccola gaffe, chiamando Mara “Maria”. L’errore è stato poi corretto dopo qualche secondo, tuttavia i più non hanno potuto fare a meno di notarlo. La Venier nel mentre, spendendo bellissime parole per Giurato, ha affermato:

“Ho perso Luca, un pezzo della mia vita. Un legame affettivo fortissimo. Per me oggi è una giornata di dolore vero. È rimasto un legame fortissimo che è durato tutti questi anni. Abbiamo vissuto questa prima Domenica In dove lui mi ha voluto. Gli volevo molto bene. A parte la riconoscenza del lavoro, perché grazie a lui è accaduto tutto nella mia vita professionale, però c’era un forte legame molto profondo. Era un signore e un uomo molto sensibile”.

La scomparsa di #LucaGiurato: una fortissima amicizia, oltre al legame professionale, univa Luca Giurato e #MaraVenier, che proprio a lui deve il suo esordio alla conduzione di "Domenica In". Il suo ricordo al Tg1.#Tg1 Flavia Lorenzoni pic.twitter.com/21PYj6NgcZ — Tg1 (@Tg1Rai) September 11, 2024

Non resta che unirci ancora una volta nel salutare con affetto Luca Giurato, che resterà nel cuore di noi tutti.