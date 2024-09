Oggi a Roma si sono tenuti i funerali di Luca Giurato. Il noto conduttore e giornalista è stato abbracciato dall’affetto di tantissime persone, da familiari ad amici e colleghi, così come gente comune. A parlare anche la moglie Daniela Vergara, che poco dopo l’omelia ci ha tenuto a fargli un’ultima dedica.

I funerali di Luca Giurato

Una folla immensa si è riunita quest’oggi presso la Chiesa degli Artisti a Roma per dare l’ultimo saluto a Luca Giurato. L’amato conduttore televisivo si è spento all’età di 84 anni nella giornata di mercoledì. La sua scomparsa ha commosso tutti e provocato una ventata d’affetto incredibile nei confronti del giornalista. Tantissimi colleghi e amici hanno parlato di lui e ricordato i momenti più speciali e divertenti in sua compagnia.

Profondamente toccato anche il pubblico, che si è radunato nella giornata odierna per dire “arrivederci” a Luca Giurato. Fuori dal sagrato della chiesa di Piazza del Popolo a Roma, è stata intercettata sua moglie Daniela Vergara, che ha speso delle parole meravigliose per suo marito, per poi dedicargli a fine omelia, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale:

“Tanto affetto, tanto quanto lui ne ha dato con la sua semplicità, con il suo modo di essere, di vivere e di vedere la vita che forse se seguissimo quella strada ci sarebbero meno problemi tra le persone. Che messaggio ci lascia? Non voleva insegnare, ma lo faceva con il suo esempio, per com’era. Era generoso, pulito, serio. Mai ha fatto differenze tra una persona e un’altra, trattava tutti allo stesso modo che era l’unico che sapeva fare”, ha detto ai cronisti presenti.

Alle 14:30, nonostante il maltempo che si è abbattuto anche sulla Capitale, sono giunte tantissime persone per onorare la memoria di Luca Giurato, venuto a mancare a causa di un infarto fulminante.

Tra coloro che hanno parlato, per esempio, c’è Eleonora Daniele che ai microfoni de La Vita in Diretta ha fatto sapere: “Quello di Luca era un mondo a colori. Oggi è un giorno di pianto per me”. Dello stesso avviso anche Mara Venier, che ha spiegato di avere voluto ricordare Luca Giurato (con cui ha lavorato in passato) anche durante la conferenza stampa per Domenica In.

Molti, come detto, anche il pubblico è stato molto partecipe con cartelloni dedicati al noto conduttore e tanto affetto per lui. Novella2000.it rinnova con affetto le più sentite condoglianze alla famiglia.