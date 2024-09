C’è grande attesa per i programmi di Maria De Filippi. Ma quando iniziano Uomini e Donne, Amici e tutte le altre trasmissioni dell’amata conduttrice di Canale 5? Scopriamolo insieme!

Settembre è ormai cominciato e con esso via via anche tutti i programmi televisivi che ci terranno compagnia nel corso di questa stagione. Ma le trasmissioni di Maria De Filippi quando iniziano?

Da Amici a Uomini e Donne, c’è grande attesa tra i fan. Ora, però, abbiamo ufficialmente delle date!

Temptation Island, quando inizia

Temptation Island

Partiamo da Temptation Island! Sebbene non sia condotto dalla De Filippi, comunque è lei l’ideatrice della trasmissione che vede alla guida Filippo Bisciglia.

E proprio il reality show è il primo ad aver preso il via il 10 settembre, su Canale 5.

Temptation Island ha ottenuto ottimi ascolti, facendo addirittura meglio della scorsa edizione! La prossima puntata è fissata per il 17 settembre.

Tú sí que vales, la data di inizio del programma con Maria De Filippi

Tú sí que vales – Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Il prossimo programma in onda in TV per questa edizione è l’amatissimo Tú sí que vales! Quando inizia? Vi starete chiedendo probabilmente.

Ebbene abbiamo finalmente una data: segnate sul calendario il 21 settembre!

Ma continuiamo a prendere appunti, perché la lista non è finita qui.

Quando inizia Amici di Maria De Filippi

Amici

E Amici di Maria De Filippi quando inizia? La scuola più famosa d’Italia aprirà ufficialmente i battenti, come fatto sapere da Lorenzo Pugnaloni, in data 22 settembre.

Nel corso del pomeridiano scopriremo qual è la nuova classe di questa edizione e i talenti che ne faranno parte, così come le novità sui professori e molto altro.

Il 23 settembre, invece, inizia il daytime di Amici e non solo….

La data di inizio di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Concludiamo infine con Uomini e Donne. Quando inizia il dating show? Come svelato da Lorenzo Pugnaloni, la data ufficiale è fissata per il 23 settembre.

Qui conosceremo anche i nuovi tronisti Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi.

Tutto è pronto dunque, non ci resta che attendere ancora qualche giorno e si riparte!