Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Luca Jurman continua a finire al centro dell’attenzione. Stavolta l’ex prof di Amici si scaglia contro Mahmood nel corso di una diretta sui social e critica la sua Tuta Gold, che nel mentre sta scalando le classifiche europee.

Le parole di Luca Jurman

In queste ore a tornare per l’ennesima volta sotto ai riflettori è Luca Jurman. Sappiamo bene che negli ultimi mesi l’ex professore di Amici di Maria De Filippi ha fatto spesso parlare di sé. Sui social infatti il musicista ha duramente criticato alcuni allievi della nuova edizione del talent show di Canale 5 e così a intervenire è stata la stessa produzione del programma, che ha fatto delle rivelazioni inedite su Jurman. Luca tuttavia adesso è tornato alla carica e così nel corso di una diretta sui social insieme a due amici ha detto la sua sulla performance di Mahmood a Sanremo, criticando non solo il cantante, ma anche il suo brano Tuta Gold che in questi giorni sta scalando le classifiche europee. La canzone infatti è risultata essere la più ascoltata in tutto il continente tra tutte quelle in gara al Festival.

Nonostante i grandi risultati raggiunti dal cantante nelle ultime ore, sembrerebbe che Luca Jurman non abbia apprezzato Mahmood e la sua Tuta Gold. Mentre infatti uno dei suoi ospiti ha affermato: “Questo è rimasto a tre anni fa, deve cambiare, fa sempre le stesse cose”, il musicista ha aggiunto:

“Ma dai, la cosa del quartiere che pa**e però”.

Meritate tuttə di vedere quel clown di Luca Jurman che con i suoi ospiti prende in giro Mahmood … io fossi in lui mi vergognerei ad avere 40 anni per gamba e prendere in giro un ragazzo per il modo in cui si muove sul palco o per il modo in cui canta pic.twitter.com/pRBIKz4Yic — 💐Nicole💐 – Fan account (@_alohomoraa_) February 12, 2024

Ma non è finita qui. Sempre nel corso della diretta Luca Jurman e i suoi ospiti hanno anche commentato la coreografia di Tuta Gold, definendola un “balletto da TikTok”. Ovviamente le parole dell’ex prof di Amici di Maria De Filippi su Mahmood non sono passate inosservate e in molti sui social hanno duramente criticato l’atteggiamento di Jurman.