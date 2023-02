NEWS

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2023

Luca Onestini lascia il GF Vip?

In queste ore Milena Miconi ha preso la decisione di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip dopo aver appreso una terribile notizia. Il suo manager e amico Alessandro Le Cascio è scomparso in queste ore. Dopo essere scoppiata a piangere e aver ricevuto l’affetto e il sostegno dei suoi compagni di viaggio ha dichiarato di voler andare via. Il suo, tuttavia, sarà soltanto un allontanamento temporaneo. Presto, infatti, potrà tornare a gareggiare. Situazione diversa, invece, quella che riguarderebbe Luca Onestini.

Stando a un’indiscrezione dell’influencer Amedeo Venza, infatti, il vippone potrebbe presto decidere di lasciare questa sua avventura. Questo quanto si legge sul suo profilo Instagram: “A rischio uscita anche Onestini… Chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni. Dopo aver fatto degli esami“. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni. Anche sul web non si trovano altri dettagli e di conseguenza dobbiamo prendere tutto questo con le pinze. Soltanto il Grande Fratello o il diretto interessato potranno eventualmente confermare.

In queste ore Luca Onestini sembra star facendo il suo solito percorso dentro la casa più spiata d’Italia. Niente fa pensare che possa voler uscire per qualche tipo di problema. Oggi pomeriggio gli spettatori lo hanno visto prendere il sole in giardino insieme a Oriana Marzoli e poi chiacchierare con altri concorrenti. Staremo a vedere quello che accadrà. Nel mentre noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte dello staff di Onestini, siccome il diretto interessato non può replicare in prima persona.

