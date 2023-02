NEWS

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2023

GF Vip 7

La battuta di Antonella offende Edoardo Donnamaria

Il pomeriggio stava trascorrendo in serenità per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo tanti litigi era finalmente tornato il sereno, ma il loro equilibrio è stato di nuovo scombussolato. Questa volta la colpa sarebbe una battuta fatta dalla vippona. Come vediamo anche il video, infatti, Davide ha chiesto: “Sto cercando una camicia a quadri di quelle belle. Ma tu conosci qualcuno? Sai dove trovarla?“. Lei risponde di sì con entusiasmo facendo riferimento a Edoardo, poi aggiunge scherzando: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano“.

Tutti i presenti hanno riso, compreso Spinalbese. A non prenderla particolarmente bene è stato proprio Donnamaria, la cui faccia si è rabbuiata. Mentre stava preparando la cena, in seguito, Antonella si è avvicinata e ha chiesto se andasse tutto bene: “Era una battuta, ma ti pare? Dai, era una battuta del cavolo. Non fare così, non ho fatto niente, ho fatto una battuta su una camicia“. Il concorrente, però, non ha voluto sentire ragioni e più volte le ha ripetuto di andarsene: “Antonella, basta. Ancora fai queste battute. Con educazione vorrei non parlare con te“.

Forum se l'è presa per una camicia



Ma qualche problema serio…. È ancora o ossessionato da Nino che ha altri pensieri per la testa e non lo Calcola di striscio…



ridicolo#gintonic #spinastrelli #GFVIP #Gintonic #GFVIP #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/polwv4wvzm — Michelle (@michelle_ginino) February 5, 2023

Antonella non pensa di aver fatto nulla di male, ma Edoardo Donnamaria non è della stessa opinione: “Brava, se faccio di peggio allora lasciami. Io ora non ti voglio parlare. Sempre con queste battute, mi hai fatto ridere, ora mi hai rotto il ca**o“. Sappiamo che tra Edoardo e Antonino non scorre buon sangue, per tale ragione forse gli ha dato così tanto fastidio.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per altre news.