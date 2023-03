NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip 7, biglietto di ritorno per Andrea Maestrelli

Non è mai detta l’ultima al Grande Fratello Vip 7. Ebbene sì! Perché Questa sera abbiamo assistito all’ennesimo colpo di scena con il ritorno di Andrea Maestrelli in Casa dopo l’eliminazione. Ma partiamo per ordine. Il concorrente era finito al televoto con Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

La prima a salvarsi è stata Giaele De Donà, seguita da Nikita Pelizon. Al ballottaggio finale sono dunque rimasti Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli. Uno scontro che ha sancito l’eliminazione dell’ex calciatore.

Un risultato che una fetta di telespettatori avevano già previsto e sospettavano. Le percentuali di voto poi sono state piuttosto significative. Nikita Pelizon ha guadagnato il 34% di voti. Al secondo posto è arrivato invece Daniele Dal Moro con il 33%, seguito da Giaele De Donà con 22% e, infine, a chiudere Andrea Maestrelli con l’11%.

Al vippone però è rimasto il bussoloto con il possibile biglietto di ritorno e la speranza quindi di riabbracciare i suoi compagni d’avventura. E così a quanto pare è stato. L’ultima chance è riuscita a ottenerla proprio Andrea Maestrelli.

Così il concorrente ha sorpreso i suoi compagni. In che modo? A Oriana Marzoli è stato chiesto di andare in confessionale ed è qui che ha trovato Andrea Maestrelli. Il concorrente è uscito fuori e si è unito all’abbraccio di tutti i suoi compagni, felici di accoglierlo. Alcuni di loro come Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi erano certi che Andrea sarebbe riuscito a cogliere questa opportunità. E come abbiamo potuto vedere non hanno sbagliato nella loro intuizione!

La reazione dei VIPPONI al ritorno di Andrea in Casa! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/WTX22boKNA — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2023

Dunque Andrea Maestrelli ha riottenuto la sua seconda chance al Grande Fratello Vip 7! E voi ve l’aspettavate? Diteci cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news e curiosità sul programma!