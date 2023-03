NEWS

Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip – Micol Incorvaia spiffera tutto

Nella Casa del GF Vip a meno di un mese dalla finale sta succedendo davvero di tutto. Questa notte si è verificata una durissima lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Se inizialmente è stata ripresa dalle telecamere, poco dopo è scattata una lunga censura. Micol Incorvaia, così come altri vipponi, hanno commentato l’accaduto in Casa ed è emerso qualche dettaglio.

Proprio Micol Incorvaia è stata inquadrata a conversare fitto fitto con Oriana Marzoli, a seguito dello scontro verificatosi in precedenza tra lei e Daniele Dal Moro. La vippona si è mostrata molto turbata dall’episodio e a bassa voce (ma pur sempre a microfoni accesi) ha espresso la sua preoccupazione: “Amore…le urla e le parole”, ha detto mentre si dirigevano verso la stanza.

Oriana Marzoli si è subito allarmata e ha replicato dubbiosa: “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?“. Micol Incorvaia ha cercato di tranquillizzare la sua amica, facendo però riferimento a Daniele Dal Moro e alle parole utilizzate da quest’ultimo: “No amore, tu no. Sto parlando di lui adesso. Guarda… lui ha proprio detto delle parolacce eh. Sì, Daniele amo… sto parlando di lui“.

Micol: "Daniele ha detto un sacco di parolacce infatti gli ho detto no dai dani.."



CE NE SIAMO ACCORTI NONOSTANTE LA CENSURA 🥹#gfvip #oriele #incorvassi #orianistas pic.twitter.com/Ps2XyABXs6 — Obey (@seinafalsa) March 10, 2023

A seguito dei recenti richiami il Grande Fratello ha deciso di punire e mettere in guardia i vipponi anche sul linguaggio utilizzato. Le parolacce e atteggiamenti eccessivi, dunque, non sono gradite. Se effettivamente come dice Micol Incorvaia è accaduto questo dobbiamo aspettarci un richiamo verso Daniele Dal Moro stavolta?

Il dubbio che possa esserci un altro provvedimento disciplinare deriva dagli ultimi che hanno coinvolto Edoardo Donnamaria (espulso dal programma) ed Edoardo Tavassi (ammonito con un comunicato).

Mancano pochi giorni alla prossima puntata del GF Vip 7 e capiremo quali saranno le decisioni della trasmissione stavolta. Staremo a vedere!