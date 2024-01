Onestini buttato fuori dal GF spagnolo con il 60%: la sua reazione (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

Luca Onestini

L’avventura di Luca Onestini al Gran Hermano Duo (il GF spagnolo) è già terminata. L’ex vippone è stato eliminato durante la puntata di ieri con una percentuale piuttosto alta. Lui stesso non pensava di meritarselo, ma ha incassato il colpo.

Luca Onestini eliminato dal GF spagnolo

Dopo aver già partecipato a due GF Vip in Italia, Luca Onestini ha voluto mettersi in gioco al Gran Hermano Duo (corrispondente al nostro GF) in Spagna. A differenza dei precedenti reality in questo si gioca in coppia e la persona che si ha accanto ha direttamente o indirettamente dei trascorsi con l’altra persona.

Luca Onestini per esempio si è trovato a condividere la propria avventura con Ivana Icardi, anche lei ex gieffina in Italia e vicina in passato a Gianmarco Onestini. I due sono finiti al televoto e proprio Luca ha avuto la peggio.

Dalla sua espressione è sembrato piuttosto chiaro che Luca Onestini non si aspettasse di uscire. Nonostante tutto, però, ha accettato di buon grado la sua eliminazione e ha fatto i complimenti a Ivana. L’ha incitata a proseguire nel suo percorso. Dispiaciuto per l’accaduto, Luca ha commentato a caldo: “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato“.

Un’amara sconfitta per Luca Onestini che si è ritrovato al ballottaggio finale con Ivana Icardi. Ha avuto la peggio con il 60% dei voti. Un dato comunque significativo che ha sancito la sua uscita di scena dal GF spagnolo come primo concorrente eliminato dal gioco. Questo il momento preciso in cui la conduttrice Marta Flich ha annunciato il responso del televoto….

Successivamente Luca Onestini ha raggiunto lo studio e nella breve intervista rilasciata dopo la sua eliminazione dal Gran Hermano Duo, ha fatto sapere: “Sono una persona abbastanza conosciuta e ci sono persone che ti amano e altre no. Io non ho criticato nessuno, sono solo entrato per conoscere gli altri.

Il pubblico si è diviso dopo questa eliminazione, ma è certo che Luca Onestini possa contare sui suoi amati fan che di certo non gli faranno mancare supporto e affetto!