Uomini e donne, Maria caccia dallo studio una dama del Trono Over

Debora Parigi | 15 Marzo 2023

Uomini e donne

Desdemona mandata via da Uomini e donne da Maria De Filippi

La puntata di oggi pomeriggio, marcoledì 15 marzo, di Uomini e donne è partita subito col botto. Parliamo di una doppia segnalazione nei confronti di una dama e una decisione molto drastica da parte di Maria De Filippi che ha mandato via la signora. Ma cosa è successo nel dettaglio? Andiamo a vedere dall’inizio tutti gli eventi.

Al centro dello studio si sono seduti Desdemona e Ivan per raccontare come fosse andata la loro uscita. Ma quasi subito è intervenuto Armando che ha interrotto la situazione raccontando di avere una segnalazione sulla dama. In pratica il noto cavaliere ha ricevuto un audio whatsapp da parte di una persona. E questo audio era stato mandato da Desdemona a qualcuno.

Lei non ha voluto che fosse fatto sentire, ma Gianni Sperti ha insistito dicendo che anche lui aveva una segnalazione sulla dama. L’opinionista ha quindi ascoltato l’audio senza miscrofono e poi ha riportato quanto sentito. In pratica in questo audio Desdemona non parlava benissimo del programma, dicendo che era più trash rispetto al passato. Ha anche criticato la cacciata del cavaliere Claudio che secondo lei era stata esagerata (quindi ha criticato l’operato di Maria De Filippi). Inoltre ha detto che secondo lei la redazione la spingeva a farle fare la storia con Armando, ma lei non era interessata. Infine diceva che puntava a restare nella trasmissione il più possibile.

Non finisce qui perché Gianni ha riportato, come detto, una seconda segnalazione, un messaggio che gli era stato girato. In pratica attraverso il suo profilo social Desdemona aveva mandato un messaggio a tutti i suoi supporter scrivendo che poteva avere una call con lei pagando 29,99€. A questo punto Maria De Filippi, con estrema calma, ha invitato Desdemona a lasciare Uomini e donne.

“Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio” 🔥 #uominiedonne pic.twitter.com/IEMHtAu1rJ — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2023

Tutto è avvenuto tra gli appalusi del pubblico. Inoltre Giuseppe ha avuto da ridire su quello che Armando aveva fatto a Desdemona. Ha ricevuto quindi critiche e anche lui ha lasciato la trasmissione.

