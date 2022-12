NEWS

Andrea Sanna | 19 Dicembre 2022

GF Vip 7

Lite tra Wilma Goich e Oriana Marzoli

La settimana al GF Vip 7 si apre con una brusca lite tra Wilma Goich e Oriana Marzoli. Il motivo che ha scatenato questo diverbio sono ancora le pulizie. La scarsa collaborazione dei vipponi ha portato, di prima mattina, a una sfuriata da parte della cantante. E in particolare contro la venezuelana.

Oriana Marzoli dalla sua stava facendo colazione e, secondo il suo racconto, il piatto lo aveva già poggiato sul lavandino. Poi si sarebbe diretta in giardino per concludere la colazione e fare quattro chiacchiere. Intanto Wilma Goich ha trovato un piatto sporco e se l’è presa subito con la coinquilina:

“Oriana per cortesia quando finisci il piatto lo metti nel lavandino. Non alzare la voce. Muovesse le mani. Sa muovere solo il c**o”, ha detto furiosa Wilma Goich.

i porconi di wilma contro oriana. Eva e Giuda per ora. C'è della discriminazione e classismo anche a bestemmiare 🙈 #gfvip pic.twitter.com/P93gGzwB0D — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 19, 2022

Wilma che si incazza a caso con Oriana di prima mattina per una cosa che ha fatto Sarah.

Lei cercava solo un pretesto per sbottare contro Oriana perché è invidiosa del rapporto che sta creando con Daniele.



CHE IMBARAZZO 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/SWyyfmcFnM — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 19, 2022

A seguire Oriana Marzoli ha tentato di far capire che, in realtà, la colpevole è Sarah Altobello. Pare sia stata lei ad aver lasciato il piatto sporco in giro e non il contrario. Arrabbiatissima Wilma Goich ha provato a indagare in giro e nel mentre ha continuato a prendersela con Oriana: “Io stamattina ho lavato anche se non era il mio turno”. Seccata per la scarsa collaborazione ha aggiunto: “Tu i tuoi piatti non li lavi mai”. Si è continuato a disquisire poi anche sulla questione dei turni e Patrizia Rossetti ha ribadito: “La mattina ognuno si lava il suo”.

Successivamente Oriana Marzoli ha continuato a giustificarsi, dicendo che, oltre a non avere colpe stava aspettando di ricevere il detersivo per poter lavare tutti i piatti. Poi si è sfogata con Luca Onestini dicendo di essere stufa delle urla ingiustificate della coinquilina Ma Wilma Goich, per niente convinta, ha continuato a borbottare. Il video completo potete trovarlo anche sul sito del GF Vip.

Insomma tra le due non c’è stato proprio un chiarimento effettivo e sono rimaste ferme sulle proprie idee. Ricordiamo poi che questa sera è in programma la puntata del GF Vip 7 e questo episodio potrebbe essere motivo di lite.