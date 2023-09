Luca Onestini e Ivana Mrazova pronti per le nozze- avvistati insieme in versione sposi

Gossip

Andrea Sanna | 11 Settembre 2023

GF Vip 7

In occasione di un evento a Noto, Luca Onestini e Ivana Mrazova (entrambi ospiti della serata) hanno sfilato vestiti da sposi

L’evento con Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati dopo il Grande Fratello Vip 7, per una speciale occasione come vedremo in seguito. I video condivisi sui social hanno fatto sognare i fan, che ancora oggi, nonostante tutto, sperano di poterli rivedere insieme.

Durante l’ultima edizione del reality show, in cui Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati protagonisti, si è a lungo parlato della loro storia. Insieme hanno chiarito le loro posizioni dopo la rottura e si sono pian piano riavvicinati. Qualcuno pensava infatti che per loro ci sarebbe stato un lieto fine. A distanza di tempo, però, conservano un buon rapporto ma non sono una coppia.

C’è da dire che entrambi non hanno mai escluso di poter ritornare insieme, ma concluso il Grande Fratello Vip non hanno più parlato della loro vita lontana dai riflettori. Ivana Mrazova ha dichiarato che Luca Onestini ancora oggi fa parte della sua vita, restando però molto vaga.

Intanto, come dicevamo, ieri sera si è tenuto un evento speciale, “Dimmi di sì, Noto Bride”. Nel corso della serata nel comune siciliano, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno avuto modo di sfilare in abito da sposi. I due si sono immedesimati nella parte e il video è stato cliccato e condiviso da tantissimi utenti, che sono tornati a sperare in un ritorno.

Dei fan hanno notato ancora del tenero tra loro. Gli sguardi e i gesti sul palco hanno fatto pensare c’è potrebbe esserci qualcosa sotto. A oggi noi ci atteniamo a quel che è noto, ovvero che Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno sì un bellissimo rapporto, ma sono semplicemente amici.

Insomma è bastato davvero poco per infiammare le piattaforme web e far scoppiare nuovamente il pettegolezzo. Né Luca Onestini né Ivana Mrazova hanno però voluto commentare e alimentare i gossip.