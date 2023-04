NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Il nuovo singolo di Matteo Romano

Senza dubbio due degli artisti del momento sono di certo Matteo Romano e Luigi Strangis. Il primo, come sappiamo, solo lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Virale, che è diventata una vera e propria hit. Il secondo invece, sempre lo scorso anno, ha vinto la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dopo aver conquistato il cuore del web e del pubblico. In questi mesi così Matto e Luigi si sono concentrati a pieno sulle loro carriere, ottenendo allo stesso tempo una serie di successi. In questi giorni come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato affatto inosservato.

Romano infatti ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, Tulipani Blu, che sarà in collaborazione proprio con Strangis. Il pezzo verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali il prossimo 5 maggio, tuttavia su TikTok è già possibile ascoltare un’anteprima del brano, che è attesissimo dai fan.

Mentre attendiamo l’arrivo del nuovo singolo di Matteo Romano, pochi giorni fa Luigi Strangis è stato ospite a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, il giovane cantante ha rivelato di aver vissuto, nel corso degli ultimi mesi, un periodo non semplice. Queste le toccanti dichiarazioni del vincitore di Amici 21:

“È stato un periodo no. Ho perso mia nonna, un periodo che ho affrontato in maniera particolare. È stato difficile perché dopo otto mesi ad Amici l’ho vissuta poco. Una volta uscito ritrovarmi poi in quella situazione lì, lei non è stata bene, l’Alzheimer, non è stato semplice affrontarla. Da piccolino io stavo sempre con lei perché i miei genitori sono stati dei grandissimi lavoratori. Spesso non sapevano con chi lasciarmi e mi lasciavano a lei. Era stupendo. Mi accompagnava all’asilo, mi preparava da mangiare, mi diceva di non sciuparmi, che dovevo mangiare. L’ho vissuta davvero tanto da piccolo. Era una seconda madre. Giocavo, mi ha insegnato ad andare in bicicletta senza le rotelle. È stata una cosa che mi ha pesato tanto”.