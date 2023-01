NEWS

Debora Parigi | 23 Gennaio 2023

GF Vip 7

Chi è stato eliminato al GF Vip 7

Siamo alla ventinovesima puntata del GF Vip 7 e questo appuntamento vede l’eliminazione di un vippone tra quelli che sono finiti in nomination la scorsa settimana. Chi sarà eliminato?

Al televoto sono finiti molti concorrenti questa volta, ben sei. Si tratta di Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Wilma Goich, George Ciupilan e Sarah Altobello. Chi dovrà lasciare la Casa questa volta? Ma ricordiamo che potrebbe anche esserci il biglietto di ritorno.

Come ogni settimana, il televoto è rimasto aperto all’inizio della puntata mentre il reality si è occupato di altre vicende. Una volta stoppati i voti, sono arrivati i risultati. I primi tre a salvarsi sono stati Giaele, Nikita e George.

Sono rimasti Alberto, Sarah e Wilma. Quindi ad essere eliminata è stata Wilma Goich. Queste le percentuali di preferenza: Nikita 34%, Giaele 23%, Alberto 16%, George 13%, Sarah 11% e Wilma 3%.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… WILMA! #GFVIP pic.twitter.com/4ImmsIBCz5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Per Wilma questa è la seconda volta che è stata eliminata, ma la prima volta aveva il biglietto di ritorno. Quindi questa volta non c’è nessun bussolotto da aprire una volta in studio. La vippona è definitivamente eliminata dal GF Vip 7. Prima di uscire dalla Casa, il Grande Fratello le ha fatto un regalo con un bel video riassuntivo.