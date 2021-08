1 Luca Onestini nega il flirt con l’ex di Paolo Brosio

Nella giornata di ieri era venuta fuori la notizia secondo la quale Luca Onestini avrebbe trovato una nuova fiamma in Marialuara De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio. I due, infatti, sarebbero stati visti a un evento insieme, a cena con altre persone. Secondo i rumor, poi, avrebbero anche passato la notte insieme. Fino a pochi istanti fa non si conosceva la versione ufficiale della storia in quanto nessuno aveva commentato. Adesso, però, l’ex gieffino ha tolto ogni dubbio ai fan in merito a questa faccenda.

Lo ha fatto su Instagram, attraverso delle Stories nelle quali spiega come è andata la situazione. Ecco come inizia il discorso:

Vi parlo velocemente. Io vi rubo poco tempo perché onestamente mi sono rotto di leggere cose su di me, tutti i giorni, di una falsità più totale. Gente che si inventa proprio ca***e a più non posso su di me. Una gara a chi la spara più grossa per avere più hype. Titoli assurdi. […] Ogni giorno c’è una ragazza diversa.

Il lungo sfogo, quindi, prosegue con un monito, la richiesta ai fan di fare attenzione a chi seguono e di verificare sempre le notizie. Luca Onestini prosegue:

Io vi invito a fare due cose. Prima di tutto leggete e ascoltate chi vi pare. Ci sono dei parassiti dell’umanità, anche qui sul web. Non li nomino perché mi fa schifo anche solo nominarli. Alcuni di voi, purtroppo, li seguono. Io vi consiglio di non ascoltarli più, ma fate quello che volete. Se li ascoltate, però, andate a verificare le notizie. Alla decima che vi raccontano se continuate a crederci allora è colpa vostra, non più colpa loro. A volte si inventano notizie che non hanno capo e coda e voi continuate ad ascoltarli.

Luca Onestini, quindi, va avanti rivelando il modo in cui è terminata la relazione con Ivana e smentisce qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Marialaura. Continuate a leggere…