Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

GF Vip 7

Ivana Mrazona ha fatto una sorpresa al suo ex Luca Onestini e insieme hanno fatto sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma

La sorpresa per Luca Onestini

Si ritorna a parlare di Ivana Mrazova e Luca Onestini. I due sono stati insieme diversi anni, per poi lasciarsi lasciando di stucco tutti i loro fan. I rapporti sembravano abbastanza tesi, almeno fino a quando l’influencer è entrato nel cast del Grande Fratello Vip 7. In quel periodo, infatti, ha fatto il suo ingresso temporaneo anche la modella e hanno avuto l’occasione di chiarirsi.

Nel momento in cui lei è dovuta uscire dalla Casa, però, hanno promesso di sentirsi e vedersi ancora anche nella vita di tutti i giorni. E così è stato. Luca, inoltre, ha anche aperto alla possibilità di tornare insieme alla sua ex in futuro:

“Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.

Tuttavia, di lì a poco, un rumor ha smentito l’ipotetico ritorno di fiamma: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina nell’ultimo periodo è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso”. Nonostante questo, però, i due ex fidanzati stanno facendo continuare a sognare i rispettivi follower.

In queste ore, infatti, Ivana ha fatto una sorpresa a Luca presentandosi in un locale dove si trovava e si sono fatti una foto insieme. Questa è stata pubblicata su Instagram e ha riacceso ancora una volta le speranze dei fan più affezionati. Cosa succederà in futuro? Al momento non è possibile dirlo con certezza.

Non ci resta che attendere dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.