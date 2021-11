Chi è Luca Raina? Età e Instagram del professore de Il Collegio

Tutto quello che c’è da sapere su Luca Raina, professore di storia e geografia de Il Collegio, dall’età, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Luca Raina

Nome e Cognome: Luca Raina

Data di nascita: 26 maggio 1974

Luogo di Nascita: Legnano

Età: 47 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: insegnante

Moglie: È sposato. Sua moglie è Laura Cicky

Figli: Luca ha un figlio

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @luca__raina

Luca Raina età e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Luca Raina? Il professore de Il Collegio è nato il 26 maggio 1974, ed è originario di Legnano, comune situato nell’Alto Milanese. La sua età è dunque di 47 anni.

Della sua biografia sappiamo ancora che dopo gli studi ha deciso di diventare un insegnante, e di trasmettere le sue conoscenze agli studenti. Lettere, storia e geografia sono le sue materie di riferimento del professore.

Da qualche anno Luca Raina è diventato vicepreside della scuola secondaria di I grado IC Toscanini di Casorate Sempione, in provincia di Varese. Un suo tratto distintivo è la sua autorevolezza.

Vita privata: moglie e figli

E ancora della vita privata di Raina, pur avendo pochissime informazioni. Sappiamo, però, che sua moglie è Laura Cicky.

Raina e Laura sono una coppia da tantissimi anni, e nel 2010 hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio. Stando a quello che si percepisce dai social, sembrerebbe che il professore abbia anche un figlio, nato lo scorso anno.

Luca è anche un amante dei viaggi e della natura, ed è appassionato di tutte le forme d’arte, dalla lettura, alla pittura.

Dove seguire Luca Raina: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere connessi con Luca Raina, possono seguire il professore di storia e geografia de Il Collegio tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

Il docente è molto attivo sul social, e condivide con i suoi numerosi fan tutti gli scatti della sua vita privata, e non mancano, naturalmente, immagini dal reality di Rai 2.

Carriera

Oltre ad essere un insegnante, Luca Raina ha collaborato in passato anche con il Politecnico di Milano, dove cui curato dei cori di Cloud Learning ed è stato inoltre tutor per il master DOL.

Come se non bastasse il docente ha anche sviluppato delle App per Scuolabook e Person. Dunque ha più passioni.

Luca Raina a Il Collegio

Attualmente Luca fa parte del cast de Il Collegio, docu-reality in onda su Rai 2, in qualità di professore di storia e geografia. Raina guida dunque i concorrenti del programma durante il loro percorso, e di certo ne vedremo delle belle. Insieme a lui tra i docenti, anche Andrea Maggi, Alessandro Carnevale e non solo.

Alla conduzione della quinta e sesta edizione della trasmissione, come sappiamo, c’è Giancarlo Magalli, che settimana dopo settimana ci narra tutto ciò che accade agli studenti, tra punizioni, lacrime ed emozioni.

