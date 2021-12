Chi è Valentina Comelli de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Valentina Comelli, studentessa de Il Collegio 6. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Valentina Comelli

Nome e Cognome: Valentina Comelli

Data di nascita: È del 2006

Luogo di Nascita: Zone (BS)

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: Marco Lorandi

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @vale.come

Valentina Comelli età, altezza e biografia

Chi è Valentina Comelli, studentessa de Il Collegio 6? Valentina Comelli è di Zone, in provincia di Brescia, nel 2006. Di conseguenza la sua età è di 15 anni. Non abbiamo ancora idee del suo peso e delle sua altezza.

Nel video presentazione disponibile su RaiPlay compare solo la madre. Ha due fratelli più piccoli e non sappiamo nulla del padre. Sembra molto affezionata alla nonna. Si introduce con queste parole: “Sono una ragazza di montagna e ‘pota’ l’ha si sta al fresco“.

La mamma, che lavora in un’azienda agricola, dice della figlia che è una ragazza impegnativa a livello caratteriale. Non aiuta molto nel lavoro perché preferisce farsi i selfie con le capre e gli altri animali.

Vita privata: Valentina de Il Collegio è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Valentina Comelli, studentessa della nuova edizione de Il Collegio, dal punto di vista sentimentale? Lei è fidanzata e lo scopriamo tramite il suo profilo Instagram.

Qui, infatti, vediamo diverse Stories in evidenza che la ritraggono insieme al fidanzato che si chiama Marco Lorandi. Stanno insieme da oltre un anno e spesso si scambiano messaggi affettuosi sui rispettivi profili.

A proposito di social andiamo a vedere dove seguirla…

Dove seguire Valentina Comelli: Instagram e social

Seguire Valentina Comelli de Il Collegio sui social è molto semplice. Non ha una pagina Facebook, un account Twitter o su Tik Tok. L’unico posto su cui seguirla è, appunto, Instagram.

Qui conta oltre 7mila follower e vediamo diversi scatti che la ritraggono con vari outfit. Nelle Stories in evidenza, citate anche poc’anzi, oltre alla vita con il fidanzato possiamo anche vederla in compagnia degli amici e della sua famiglia.

Valentina Comelli a Il Collegio 6

Valentina Comelli inizia la sua avventura a Il Collegio 6 a partire dal 26 ottobre 2021. Questa edizione avrà luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Riguardo questa esperienza ha affermato di sperare di rendere orgogliosa la madre. Quest’ultima ha dichiarato invece:

Valentina a Il Collegio sarà molto timida a primo impatto. Dopo mi preoccupa. Non farmi far figure…

Ecco, infine, gli altri alunni che troveremo a Il Collegio con Valentina…

Gli alunni de Il Collegio 6

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri ragazzi e ragazze faranno compagnia a Valentina Comelli nel corso dell’edizione 6 de Il Collegio:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, invece, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Valentina Comelli a Il Collegio 6

Il percorso di Valentina Comelli a Il Collegio 6, quindi, inizia il 26 ottobre 2021. Aspettiamo, quindi, di vedere come se la caverà la giovane studentessa. Presto scopriremo se sarà indisciplinata oppure seguirà le regole.

Arrivata a Il Collegio anche Valentina ha effettuato il test d’ingresso. Ansia, come per tutti, quando è giunto il momento del taglio di capelli. Continua l’avventura di Valentina a Il Collegio. La ragazza pare si sia integrata all’interno del gruppo, nonostante tra loro non manchino tensioni.

L’avventura di Valentina nel programma continua. Anche lei è parsa dispiaciuta per l’uscita di scena di Gaia e come tutti ha provato a convincerla a restare. Dispiaciuta anche per l’espulsione di Davide e Simone.

Come terminerà il percorso di Valentina a Il Collegio? (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.